Rusija naj bi odbila ukrajinski napad na Kačji otok

Ruska vojska je sporočila, da je v ponedeljek odbila ukrajinski napad na strateško pomemben Kačji otok v Črnem morju, ki ga je Moskva zavzela že ob začetku invazije. Prav tako naj bi ruske sile odrezale ukrajinsko vojsko od oskrbe na širšem območju Severodonecka in Lisičanska. Na zasedanju ministrov Evropske unije za evropske zadeve so Ukrajini podelili soglasje glede statusa kandidatke.

"V ponedeljek ob 5. uri zjutraj je kijevski režim izvedel nov poskus zavzetja Kačjega otoka," je dejal tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov. Ukrajinske sile so po njegovih besedah načrtovale obsežno zračno in artilerijsko bombardiranje pred izkrcanjem in zavzetjem otoka.

V zračnem napadu naj bi sodelovalo 15 ukrajinskih napadalnih in izvidniških brezpilotnih letal, vendar so ruski sistemi zračne in protiraketne obrambe prestregli vse rakete in sestrelili 13 brezpilotnih letal, kar je ukrajinskim silam onemogočilo izkrcanje na otok, je dejal Konašenkov. Opozoril je tudi, da so ruski radarji na območju otoka zaznali ameriško izvidniško brezpilotno letalo serije RQ-4 Global Hawk, in dodal, da so ukrajinske sile po neuspešnem napadu na otok napadle še naftne ploščadi v Črnem morju. Moskva je v preteklosti večkrat zatrdila, da je preprečila napade ukrajinskih sil za zavzetje otoka, vendar se je napad, ki je bil izveden v ponedeljek, razlikoval zlasti po obsegu uporabljenih sredstev. Kačji otok je sicer strateško pomemben zaradi svoje lege ob ukrajinski in romunski obali, saj predstavlja odlično opazovalno točko in prostor za namestitev sistemov zračne obrambe.

Prav tako je Konašenkov dejal, da so ruske sile odrezale ukrajinsko vojsko od oskrbe na širšem območju Severodonecka in Lisičanska. Ukrajinske sile naj bi v napadih utrpele velike izgube. Od 57. mehanizirane brigade, nameščene v Severodonecku, je ostalo le še 28 vojakov, več sto ukrajinskih vojakov pa naj bi dezertiralo, je dejal. Območje okoli Severodonecka in Lisičanska je trenutno epicenter oboroženih spopadov v Ukrajini. Ruska vojska naj bi že vstopila v industrijsko območje obleganega mesta Severodoneck, je v ponedeljek sporočil guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj in dodal, da kemična tovarna Azot ostaja edini del industrijskega območja, ki ga ruske enote še niso zavzele.

