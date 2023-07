Rusija: Ukrajinski brezpilotni letalniki so ponoči napadli Moskvo

"Poskus terorističnega napada kijevskega režima z brezpilotnimi letali na cilje v Moskvi je bil onemogočen," je sporočilo rusko obrambno ministrstvo na Telegramu in dodalo, da so sestrelili en dron, druga dva pa so "nevtralizirali z elektronskim bojevanjem".

Moskovski župan Sergej Sobjanin je sporočil, da sta bili v napadu ukrajinskih dronov poškodovani dve poslovni stavbi. "Ukrajinski brezpilotni letalniki so danes ponoči napadli Moskvo. Pri tem sta bili rahlo poškodovani pročelji dveh poslovnih stavb. Žrtev ali poškodovanih ni," je objavil na Telegramu.

Pozneje so sicer z obrambnega ministrstva sporočili, da je bil v napadih poškodovan varnostnik ene od stavb, poroča Guardian.