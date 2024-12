Rusija naj bi pripravila načrt za spopad z Japonsko in Južno Korejo

Ruska vojska je sestavila podroben seznam tarč za morebiten spopad z Japonsko in Južno Korejo. Financial Times je imel vpogled v tajne dokumente, ki so sicer nastali med letoma 2008 in 2014, a naj bi še vedno veljali za "pomembno strategijo Rusije". Med izpostavljenimi tarčami je poleg vojaških ciljev tudi civilna infrastruktura.

Načrti, v katere je imela vpogled medijska hiša Financial Times, naj bi bili pripravljeni med letoma 2008 in 2014 za usposabljanje ruskih častnikov. Ti bi prišlo v poštev v primeru konflikta z Natom na vzhodu Rusije,. Tajni dokumenti opisujejo 160 možnih ciljev, vključno s civilno in vojaško infrastrukturo, kot so ceste, mostovi, tovarne in vojaški objekti v dveh zaveznicah Nata - na Japonskem in v Južni Koreji. V njih pa je tudi podrobno opisano, zakaj bi napadi na izpostavljene tarče pomagali zaščititi ruski vzhodni blok.

Vladimir Putin na forumu v letovišču Soči. FOTO: AP icon-expand

Vojaški cilji, opredeljeni v načrtih, vključujejo osrednji in regionalni poveljniški štab japonskih in južnokorejskih oboroženih sil, radarske naprave, letalske baze in pomorske objekte. Med cilji civilne infrastrukture pa so ceste, mostovi in železniški predori. Druge ključne lokacije vključujejo rafinerije goriva, industrijske objekte, kot so jeklarne in kemične tovarne v Busanu v Južni Koreji ter 13 elektrarn, vključno z jedrskim kompleksom v regiji Tokai na Japonskem. Čeprav so bili načrti pripravljeni pred dobrim desetletjem, naj bi tako Rusija kot Nato zdaj odkrito razpravljata o možnosti vojne.