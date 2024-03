V Ukrajini novi napadi, Rusija naj bi preprečila napad z bojnim strupom

Po navedbah ukrajinskih regionalnih oblasti so bile tarča ruskih napadov regije Doneck, Dnipropetrovsk, Herson in Zaporožje, v njih pa je bilo v zadnjem dnevu skupno ranjenih devet ljudi, je na spletni strani danes objavil portal Kyiv Independent. V napadih je bilo poškodovanih več zgradb in infrastrukturnih objektov.

Ukrajinske zračne sile so danes sporočile, da so od trinajstih dronov po vsej državi uspešno sestrelile enajst, prestregle pa so tudi nekaj raket.

Ukrajinski mediji, ki se sklicujejo na znani vojaški kanal na Telegramu z imenom DeepState (Globoka država), so poročali, da naj bi ruske enote zasedle še dve vasi blizu mesta Avdijivka.