Rusija naj bi zagotovila tridnevni humanitarni koridor iz Mariupola

"Druga faza naše operacije evakuacije iz Mariupola je bila danes končana. Rešenih je bilo 340 ljudi, ki so jih nato odpeljali v Zaporožje," je v videoposnetku na Telegramu povedal ukrajinski predsednik in dodal, da se vlada že pogaja o nadaljevanju reševanja ljudi iz Azovstala in Mariupola.

Evakuacijo je potrdila tudi humanitarna koordinatorka ZN v Ukrajini Osnat Lubrani, ki se je na Twitterju zahvalila odličnemu usklajevanju ZN in Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC). "Mnogi civilisti so prišli le z oblačili, ki so jih imeli na sebi, sedaj pa jih moramo podpreti v tem težkem obdobju," je dodala.

Hkrati pa je vodja delegacije ICRC v Ukrajini Pascal Hundt dejal, da si je oddahnil, ker je bilo rešenih več življenj, ter pozdravil obnovljena prizadevanja obeh strani za vzpostavitev varnega prehoda in nadaljevanje evakuacij.

ZN in ICRC so namreč v torek zaključili prvo evakuacijo civilistov, pri čemer je več kot sto ljudi zapustilo jeklarno Azovstal, zadnje oporišče ukrajinskega odpora v Mariupolu, v katerem je po navedbah lokalnih oblasti ujetih še več sto civilistov in neznano število borcev.