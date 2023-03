Rusija preprečila napad na Krim. Na rusko ozemlje vdrla ukrajinska skupina?

S Krima prihajajo poročila o eksplozijah, ki naj bi v sredo odjeknile v treh mestih, tarča naj bi bila vojaška oporišča. Da so preprečili ogromen napad z droni na Krim, pa so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva. Ruski mediji medtem poročajo, da naj bi na rusko ozemlje vdrla "ukrajinska skupina nacionalistov", ki naj bi v več vaseh zajela talce. "Sovražnik še vedno napreduje. Napad na Bahmut se nadaljuje," so sporočile ukrajinske oborožene sile. Bitka za Bahmut je postala ena najhujših od začetka vojne, a napadi se odvijajo tudi drugod Ponoči so tako ruske rakete zadele stanovanjsko stavbo v Zaporožju.

Ruska tiskovna agencija TASS, ki jo povzema Sky News, poroča, da je na rusko ozemlje vstopila ukrajinska skupina. To naj bi zasledili v regiji Brjansk, tik nad severno mejo z Rusijo. Ruske oblasti naj bi poročale o spopadu z ukrajinskimi saboterji, ob tem pa naj bi na območju umrlo več prebivalcev. Še več naj bi jih bilo ranjenih. Okoli 50 Ukrajincev naj bi zajelo prebivalce vasi Sušani, slišati pa naj bi bilo tudi eksplozije in streljanje. Tam naj bi razneslo električno postajo in bencinsko črpalko, zaradi granate, ki naj bi jo na ozemlje odvrglo ukrajinsko brezpilotno letalo, pa naj bi zagorela stanovanjska stavba. Tiskovna agencija Ria medtem poroča, da naj bi bili talci zaprti tudi v vasi Ljubečan. Guverner regije Oleksandr Bogomaz je dejal, da so se ukrajinski saboterji infiltrirali v vas. Streljali naj bi na avto, pri tem pa naj bi ubili lokalnega prebivalca in ranili otroka. Ruska obveščevalna služba FSB je po poročanju agencije Ria potrdila, da v okrožju Klimovkega v Brjanski regiji sprejemajo ukrepe za uničenje oborožene skupine ukrajinskih nacionalistov. Operacijo izvajajo v sodelovanju s silami ministrstva za obrambo, prebivalcem pa svetujejo, naj bodo previdni in naj pomagajo varnostnim silam. Oblasti v regiji so 3. februarja do nadaljnjega podaljšale rumeno stopnjo teroristične nevarnosti. Poročanje o napadih so sicer sprožila tudi ugibanja, da bi lahko za incidentom stala tudi Moskva, ki je uprizorila napad na lastno ozemlje. Eksplozije tudi na Krimu Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je preprečilo ogromen napad brezpilotnih letal na Krim. Po poročanju ruskih državnih medijev je protizračna obramba sestrelila šest brezpilotnih letal, medtem ko so sistemi za elektronsko bojevanje onesposobili še štiri druga. A s polotoka, ki ga je Rusija zavzela pred devetimi leti, so kljub temu poročali o več eksplozijah, ki naj bi odjeknile v mestih Sevastopol, Jalta in Bahčisaraj. Tarča napada naj bi bila vojaška oporišča.

Eden glavnih svetovalcev ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Mikhailo Podoljak je sicer na spletu zanikal, da bi Ukrajina z droni izvedla napad na rusko ozemlje, temveč da le vodi obrambo z namenom "deokupacije vseh svojih ozemelj". S tem je naslovil tudi obtožbe Rusije, da je Ukrajina odgovorna za napade z droni na "civilno infrastrukturo" v preteklih dneh. Ob tem je namignil, da bi bili pretekli dogodki lahko rezultat "notranjih napadov". Leta 1921 je krimski polotok postal del Sovjetske zveze, znotraj nje pa je bil vse do leta 1954 del Rusije. Tistega leta ga je Stalinov naslednik Nikita Hruščov predal Ukrajini. Leta 1994 je Rusija v budimpeškem memorandumu priznala ukrajinsko ozemeljsko suverenost, v katero je bil vključen tudi Krim. Prav tako se je strinjala, da se vzdrži uporabe sile proti Kijevu. Pa vendar so nato leta 2014 ruske sile prodrle na polotok in si ga nezakonito priključile.

Od začetka vojne v Ukrajini pa so s Krima poročali tudi o več napadih. Poleti je na Krimu eksplodiralo več vojaških skladišč streliva, zadnji večji incident pa se je zgodil z uničenjem Krimskega mostu. Obnova mostu se je sicer začela kmalu po napadu, decembra pa ga je z mercedesom prečkal tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Ukrajinci so medtem ob tej večji prelomnici vojne izdali novo vojno znamko, na kateri je upodobljeno uničenje krimskega mostu. 'Vojna nevihta' vse bližje Bahmuta, a Ukrajina se ne ne vdaja Ruske enote še vedno napredujejo v bližini obkoljenega mesta Bahmuta, so sporočile ukrajinske oborožene sile. Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je na spletu zapisal: "Sovražnik še vedno napreduje. Napad na Bahmut se nadaljuje."

Tank v Bahmutu

Ukrajinski poslanec Serhij Rakhmanin je opozoril, da se bo morala Ukrajina prej ali slej umakniti iz Bahmuta, in dodal, da "ga nima smisla zadržati za vsako ceno". A ob tem je dodal, da mesto za zdaj še ne bodo prepustili ruskim silam. Ukrajinska vojska ima namreč v obrambi tudi več ciljev: povzročiti čim večje izgube v ruskih enotah in prisiliti Rusijo, da v napadu porabi čim več streliva in drugih virov. Medtem je ukrajinski vojaški analitik Oleh Ždanov situacijo v Bahmutu označil za kritično. Dejal je namreč, da obstaja nevarnost, da bi Rusi mesto popolnoma obkolili. "Ruske sile ne morejo zmagati v uličnih bitkah v Bahmutu ali pa mesto zavzeti z neposrednim napadom. Edini način, da zmagajo je, da ga obkolijo."

Bitka za Bahmut je v zadnjih mesecih postala ena najhujših v dosedanji vojni. Mesto je postalo simbol nenehne bitke. Prebivalci so se morali zateči v podzemlje in v mraz, poroča Sky News. Glede strateške vrednosti mesta pa se vojaški strokovnjaki ne morejo zediniti. Nekateri trdijo, da Bahmut nima strateške vrednosti, spet drugi pa, da lahko mesto pomaga Rusiji pri zavzetju Slovianskega in Kramatorska.

