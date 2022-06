Rusija prvih 100 dni vojne v Ukrajini zaslužila 93 milijard evrov

Center za raziskave energije in čistega zraka (CREA) je s podrobnim sledenjem ruskih pošiljk nafte, plina in premoga razkril obseg prihodkov od fosilnih goriv, ki financirajo rusko nezakonito invazijo na Ukrajino.

Glede na novo analizo, objavljeno danes, je Rusija od izvoza fosilnih goriv v prvih 100 dneh po invaziji države na Ukrajino, kljub zmanjšanju obsega izvoza v maju, zaslužila 93 milijard evrov prihodkov. In kljub korakom za omejevanje uvoza iz Rusije je v tem obdobju EU še vedno uvozila 61 odstotkov vsega ruskega izvoza fosilnih goriv, v vrednosti približno 57 milijard evrov. Prihodek od izvoza fosilnih goriv je glavni vir financiranja ruske vojaške agresije, ki zagotavlja 40 odstotkov prihodkov zveznega proračuna. Zaradi visokih svetovnih cen goriv so se prihodki kljub zmanjšanju celotnega obsega ruskega izvoza povečali. Ruski finančni minister je pred kratkim poudaril, da se bodo prihodki države od izvoza fosilnih goriv letos močno povečali, del teh povečanih prihodkov pa bo porabljen za financiranje tega, kar ruska vlada še naprej imenuje "posebno operacijo" v Ukrajini. Maja je celoten obseg izvoza fosilnih goriv iz Rusije padel za 15 odstotkov, v primerjavi z obdobjem pred invazijo, saj je EU maja zmanjšala dnevni uvoz iz Rusije za 20 odstotkov, zaradi česar se je močno zmanjšalo povpraševanje s Poljske, Baltika in Nordijskih držav. Cene ruske nafte so bile tudi 30 odstotkov nižje od mednarodnih tržnih cen, saj so se številne države in podjetja izogibale ruskim dobavam. Zmanjšanje povpraševanja in znižane cene sta Rusijo maja stala približno 200 milijonov evrov na dan.

icon-expand EU je v času ruske invazije na Ukrajino uvozila 61 odstotkov vsega ruskega izvoza fosilnih goriv. FOTO: Shutterstock

Vendar pa številni opazovalci ostajajo zaskrbljeni, da evropske vlade ne ukrepajo dovolj hitro, da bi omejile uvoz ruske nafte in plina pred sezonskim zimskim porastom povpraševanja, in tako evropski potrošniki nehote še naprej financirajo vojna prizadevanja Kremlja. "Dosedanji napredek je veliko prepočasen glede na nujno potrebno podporo Ukrajini," je dejal glavni analitik CREA Lauri Myllyvirta. "Potrebni so veliko močnejši ukrepi, da se prekine dotok gotovine v Rusijo. Globalno moramo pospešiti uporabo čiste energije, da bi nadomestili uvoz fosilnih goriv, in sprostili visoke cene goriva, ki povečujejo prihodke Rusije."