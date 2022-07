Rusija raketirala stanovanjski blok v Odesi, umrlo najmanj 17 ljudi

Ukrajinske oblasti poročajo, da je bilo v zračnih napadih na stanovanjski blok in rekreacijski center v mestu Bilgorod-Dnistrovski v ukrajinski Odesi, ki leži na jugu države ubitih najmanj 17 ljudi. Še več deset oseb je ranjenih. Rakete naj bi izstrelila letala, ki so priletela iz smeri Črnega morja.

Devetnadstropni stanovanjski blok je bil v raketnem napadu, ki so ga zjutraj izvedle ruske sile, delno porušen. Pri tem je umrlo 14 ljudi, 30 pa jih je bilo ranjenih, so sporočile reševalne službe, ki jim je iz ruševin uspelo rešiti sedem ljudi, med njimi tudi tri otroke. V napadu na rekreacijski center so bile medtem ubite tri osebe, vključno z otrokom, ena pa je bila ranjena, so še dodale.

Tiskovni predstavnik vojaške uprave v Odesi Sergej Bratčuk je povedal, da so rakete izstrelila letala, ki so priletela iz Črnega morja. Pri tem pa je ljudi pozval, naj na spletu ne objavljajo informacij o reševalni operaciji. Kljub temu so po spletu hitro zakrožile fotografije ruševin, ki jih je za seboj pustil napad.

Do napada je sicer prišlo le dan po tem, ko so se ruske sile zapustile svoje položaje na Kačjem otoku, ki leži ob obali Odese. Volodimir Zelenski je umik označil za "strateško zmago". A ob tem je poudaril, da to še ne zagotavlja varnosti, prav tako pa da to ni zagotovilo, da se sovražnik ne bo vrnil. "A to bistveno omejuje delovanje okupatorjev. Korak za korakom jih bomo potiskali nazaj z našega morja, naše zemlje in našega neba," je dodal v nočnem nagovoru. Napad se je prav tako zgodil nekaj dni po tem, ko so ruske rakete uničile nakupovalno središče v Kremenčuku v osrednji Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 20 civilistov.

V izjavi ruskega obrambnega ministrstva je bil umik iz Kačjega otoka opisan kot gesta dobre volje, ki naj bi pokazala, da se Moskva ne bo vmešavala v prizadevanja Združenih narodov za organizacijo izvoza žita iz Ukrajine. Ukrajinski uradniki pa so umik hitro označili za zmago proti ruskim silam. Evakuacija iz Lisičanska ni več mogoča Ob tem se ruske sile se ob tem zgrinjajo tudi nad vzhodno mesto Lisičansk. Odkar so pretekli teden po hudih spopadih zavzele Severodonetsk, ruske sile poskušajo obkoliti še to sosednje mesto, ki leži na drugi strani reke.

Guverner regije Lugansk Sergej Haidai je prebivalce v Lisičansku opozoril, naj ostanejo v zavetju. "Evakuacija namreč ni več mogoča," je sporočil. Ruske sile na obrobju mesta namreč streljajo iz več različnih smeri. Še pred tem je Haidai dejal, da mesto trpi pod "neskončnimi zračnimi napadi". "Rusi za dosego cilja uporabljajo skoraj vse svoje sile," je dejal. Cilj je seveda zavzetje Lisičanska. Ruske sile so v četrtek poročale, da so obkolile naftno rafinerijo v mestu, kjer da je ujetih več tisoč ljudi. A generalštab ukrajinske vojske je sporočil, da je uspelo Rusiji zavzeti le nekaj ozemlja v rafineriji, ukrajinskim silam pa da je napad uspelo odbiti. Zelenski: Ukrajina že začela izvažati energijo v EU Zelenski je dejal, da je začetek prenosa električne energije v Romunijo začetek procesa, ki bi Evropi lahko pomagal zmanjšati odvisnost od ruskih ogljikovodikov. Premier Denis Šmihal je namreč dejal, da se je izvoz z obsegom 100 megavatov že začel. Gre za še en pomemben korak v približevanju Evropski uniji, je dejal ukrajinski predsednik. "Zahvaljujoč ukrajinski elektriki je mogoče nadomestiti pomemben del ruskega plina, ki ga uporabljajo evropski potrošniki. To torej za nas ni samo vprašanje prihodkov od izvoza, temveč vprašanje varnosti za vso Evropo," je dejal Zelenski. Ukrajina je sicer že sredi marca, hitro po ruski invaziji, dosegla dogovor o pridružitvi Evropskemu omrežju operaterjev prenosnih sistemov (ENTSO-E) kot opazovalka, potem ko je bilo njeno omrežje povezano z omrežjem EU. Indonezijski predsednik Putinu predal pismo Zelenskega Ukrajinski predsednik že od samega začetka vojne v Ukrajini skuša stopiti v stik z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Slednji naj bi poskuse Zelenskega vztrajno in uspešno odbijal. A ukrajinskemu predsedniku je zdaj le uspelo vzpostaviti povezavo. Prek indonezijskega predsednika Joko Widodo mu je namreč uspelo predati pismo, poroča britanski BBC.

