Rusija s prepovedanim kemičnim orožjem nad ukrajinske vojake

Ukrajinske mornariške sile poročajo, da so ruske enote proti ukrajinskim vojakom, ki se borijo na vzhodu države, uporabile granate s solzivcem K-51 sovjetske izdelave. Uporabo kemičnega in biološkega orožja v vojni sicer prepoveduje ženevski protokol iz leta 1925.

Po navedbah mornarice ruske enote z brezpilotnimi letali mečejo granate K-51 na ukrajinske branilce. "Da bi se zaščitili pred močnim dražečim učinkom prepovedanega streliva, so marinci ostali na svojih položajih in nosili kemično zaščitno opremo," je sporočila vojska. K-51 so razvili v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v ZSSR. Ko začne goreti varovalka, pride do reakcije v notranjosti granate: goreča snov poveča pritisk v ohišju in izbije dno granate ter razprši oblak kemikalij. Sovražnik brez plinske maske, ujet v aerosolni oblak, se ne more upreti in streljati, saj roke refleksno sežejo do obraza. Sovražnik začne težko dihati in kašljati, nosni sinusi se napolnijo s sluzjo. Znano je, da so ruski separatisti takšne granate uporabili med bitkami za terminale letališča Doneck leta 2015.

Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je sporočil, da je Rusija od 24. februarja v Ukrajini izgubila 91.150 vojakov, pa še 2.922 tankov, 5.892 oklepnih bojnih vozil, 4.479 vozil in rezervoarjev za gorivo, 1.908 topniških sistemov, 395 raketnih sistemov z več izstrelitvami, 210 sistemov zračne obrambe, 281 letal, 263 helikopterjev, 1573 dronov in 16 čolnov.

Sicer pa se, po besedah izgnanega vodje vojaške uprave Severodoneck Oleksandra Strjuka, nadaljuje rusko uničevanje infrastrukture v mestu, vključno z zdravstvenimi ustanovami. Rusi minirajo tudi obrobje Severodonecka, strateškega mesta v regiji Lugansk, ki ga je Rusija zasedla 25. junija. Strjuk je še dejal, da so humanitarne razmere v mestu težke, so brez ogrevanja in skoraj brez elektrike. Dodal je, da ruske sile tudi nadaljujejo ropanje praznih stanovanj lokalnih prebivalcev. Že konec oktobra je sicer Strjuk povedal, da se je število ruskih vojakov v Severodonecku povečalo. Po njegovih besedah so ruske sile tam tudi postavile taborišče za usposabljanje nekaterih nedavno mobiliziranih vojakov. Več kot 500 ukrajinskih krajev ostaja brez elektrike Predstavnik ukrajinskega notranjega ministrstva Jevgenij Jenin je sporočil, da je več kot 500 ukrajinskih krajev po večtedenskih ruskih napadih na električno infrastrukturo danes še vedno brez elektrike. Najbolj prizadeta je regija Harkov. "Sovražnik še naprej napada osnovno infrastrukturo v državi. Trenutno je 507 krajev v osmih regijah naše države odrezanih od oskrbe z električno energijo," je za ukrajinsko televizijo povedal Jenin. Najbolj prizadeta je Harkovska regija s 112 odrezanimi vasmi. V regijah Doneck in Herson je odrezanih še 90 vasi, druge pa v regijah Mikolajiv, Zaporožje in Lugansk, je še dejal. Zaradi ponavljajočih se vsakodnevnih prekinitev dobave električne energije je na milijone ljudi ostalo brez ogrevanja in razsvetljave, temperature pa so se v zadnjih dneh spustile pod ledišče. Ukrajinske oblasti so v soboto ponovno pozvale civiliste, naj kljub razmeram ne obupajo.

icon-expand Ukrajina FOTO: AP