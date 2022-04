'Rusija s svojimi energenti izsiljuje Evropo'

Potem ko je ruski energetski koncern Gazprom v sredo ustavil dobavo plina Poljski in Bolgariji, ker zanj nista želeli plačevati v rubljih, se je na to potezo Rusije v svojem nočnem video nagovoru odzval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusiji je očital "energetsko izseljevanje" ter uporabo plina in trgovine kot orožij proti Evropi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem novem nočnem nagovoru poudaril, da Rusija s svojimi viri energenti izsiljuje Evropo. Njihova odločitev, da prekinejo dobavo plina Poljski in Bolgariji, je pokazala, da "nihče v Evropi ne more računati na to, da bo ohranil normalno gospodarsko sodelovanje z Rusijo", je prepričan. "Rusija ne izkorišča le plina, temveč vse gospodarske panoge kot svoje orožje. Samo čaka trenutek, ko to orožje lahko uporabi," meni Zelenski. Po njegovih besedah Rusija "vidi združeno Evropo kot tarčo" in prej ko se bodo vsi na Stari celini strinjali, da ne morejo oziroma ne smejo biti gospodarsko odvisni od Rusije, prej bo dosežena stabilnost. Je pa Zelenski ponoči tudi pozdravil odločitev Evropske komisije, da za leto dni ukine vse carine in kvote za ukrajinski izvoz. Po njegovem bo to pomagalo stabilizirati trge in podpreti ukrajinsko gospodarstvo v času krize. Rusija po njegovem želi izzvati krizo svetovnih cen ter ustvariti kaos na vseh osnovnih trgih, še posebej na trgu hrane. V še eni kritiki na račun Moskve ji je Zelenski očital odgovornost za vrsto eksplozij v Pridnestrju, separatistični regiji v Moldaviji na meji z Ukrajino, ki je pod nadzorom Rusije. Prepričan je, da za serijo napadov tam dejansko stojijo ruske tajne službe in ne Ukrajina, kot skušajo to predstaviti v Moskvi. Glede dogajanja na terenu je medtem povedal, da glavnina bojev še naprej poteka na vzhodu države – v obleganem Mariupolu ter na območju Marinke, Popasne, Severodonecka, Izjuma, Rubižne, Dniprorudne in Melitopolja.