Rusija silovito napada Severodoneck in Slovjansk

Duda je sicer ukrajinsko prestolnico obiskal že aprila, ko se je med drugim srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Njegov tokratni obisk deležen še dodatne pozornosti, saj mu bo očitno pripadla čast, da kot prvi predsednik tuje države v zadnjih treh mesecih nagovori vrhovno rado.

Poljska je sicer vodilna zagovornica strožjih ukrepov EU proti Rusiji in čim hitrejše podelitve statusa države kandidatke za članstvo v Uniji Ukrajini.

Zelenski je v nočnem videonagovoru znova terjal ostrejše sankcije proti Rusiji, o čemer se je, kot je dejal, med drugim pogovarjal z italijanskim premierjem Mariem Draghijem.

Spopadi v regijah Doneck in Lugansk se medtem še krepijo. Rusija med drugim silovito napada mesti Severodoneck in Slovjansk, a ukrajinske sile po zatrjevanju Zelenskega rusko ofenzivo še naprej uspešno zadržujejo.

Ukrajinska vojska je v svojem rednem nočnem poročilu zapisala, da so v soboto v Donecku in Lugansku odbile kar 11 napadov ruskih sil ter uničile pet ruskih tankov, štiri topniške sisteme in brezpilotni letalnik. Rusija medtem ob celotni frontni črti namešča bojna letala, raketomete in tanke, so še dodali.

Med drugim naj bi Rusi občutno krepili sile na območju Zaporožja, ki je severozahodno od Mariupola ob Azovskem morju. Petkovo zavzetje tega mesta je bilo sicer ključen uspeh za Rusijo, katere cilj je prevzeti popoln nadzor nad regijama Doneck in Lugansk ter si zagotoviti kopenski koridor do polotoka Krim v Črnem morju.

Padec Mariupola je sledil, potem ko so se Rusiji v petek po dolgotrajnem upiranju predali še zadnji ukrajinski vojaki iz industrijskega objekta Azovstal. Po besedah proruskega voditelja samooklicane ljudske republike Doneck Denisa Pušilina naj bi bilo med zajetimi borci iz Azovstala tudi nekaj tujih državljanov in skupno 78 žensk.

Rusija naj bi sicer po poročanju tujih tiskovnih agencij razmišljala o možnosti, da bi zajete vojake iz Azovstala zamenjala za Viktorja Medvedčuka, prijatelja ruskega predsednika Vladimirja Putina, je v soboto razkril eden od ruskih pogajalcev z Ukrajino. "Preučili bomo to vprašanje," je v soboto dejal Leonid Slucki in dodal, da je odločitev v rokah "za to pristojnih v Moskvi".

Proruski politik Medvedčuk, eden najbogatejših ukrajinskih poslovnežev, je po ruski invaziji pobegnil iz hišnega pripora, sredi aprila pa so ga aretirali na zahodu Ukrajine.