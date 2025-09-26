Svetli način
Rusija spreminja svojo taktiko na fronti: napad s štirimi do šestimi vojaki

Kijev, 26. 09. 2025 17.37 | Posodobljeno pred eno minuto

Ruske vojaške sile so po navedbah ukrajinske vojske poleti spremenile svojo taktiko bojevanja na fronti. V zadnjih napadih je Rusija napotila manjše sabotažne skupine vojakov v želji, da bi prodrle globlje na ukrajinsko ozemlje, je dejal vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Oleksander Sirski.

Moskva po ofenzivi na Ukrajino februarja 2022 nadzoruje približno petino ukrajinskega ozemlja, vendar pa je v zadnjem letu zavzela le en odstotek države, kažejo podatki Inštituta za preučevanje vojne, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kljub počasnemu napredku pa so boji na fronti ob vzhodni ukrajinski meji ostali intenzivni, obe strani sta utrpeli ogromne izgube.

Po navedbah Sirskega je Rusija na fronti spremenila svojo taktiko in zdaj tja pošilja majhne skupine, v katerih so štirje do šest vojakov, zadolženi za infiltracijo ukrajinske obrambe. "Od začetka poletja je prišlo do spremembe v taktiki nasprotnika. Njihova glavna naloga je prodreti čim globlje na naše ozemlje, se umakniti, okrepiti in kot večja skupina napredovati," je danes novinarjem razložil Oleksander Sirski. Dodal je, da ta taktika ruskim silam omogoča napredovanje z relativno malo četami, a to pomeni, da ne dobijo popolnega nadzora nad ozemljem.

Nekaj takega se je zgodilo avgusta, ko je ruskim vojakom uspelo prebiti ukrajinsko obrambo v bližini rudarskega mesta Dobropilja, preden jih je Kijev potisnil nazaj.

Ob tem je Sirski dejal, da so splošne razmere na fronti, ki se razteza 1250 kilometrov, zahtevne, Rusija pa je napredovala na nekaterih ključnih odsekih. Danes je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da je ruska vojska zavzela vas Junakivka v severovzhodni regiji Sumi.

Sirski je še pojasnil, da je tudi Ukrajina spremenila nekatere tehnike, predvsem v zračni obrambi, da bi se bolje spopadla z vse večjimi ruskimi zračnimi napadi na svoja mesta. Med nove spremembe spadata povečana uporaba helikopterjev in lahkih letal ter razvoj novih prestreznikov za drone.

