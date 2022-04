Rusija stopnjuje napade, eksplozije tako v Kijevu kot Lvovu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je uspeh ukrajinske vojske pri zadrževanju invazijskih čet zgodovinsko pomemben. Prav to pa naj bi bil po njegovem mnenju trn v peti Rusije, ki je ta teden ZDA tudi uradno posvarila pred "nepredvidenimi posledicami", ki bi jih lahko prinesla nadaljnja vojaška pomoč, ki jo ZDA zagotavljajo tej vzhodnoevropski državi. V ZDA tako ocenjujejo, da se Moskva pripravlja na bolj agresiven pristop do ZDA in Nata. Napadi na Ukrajino se medtem nadaljujejo. Eksplozije so tokrat prebudile tudi prebivalce Lvova na zahodu Ukrajine.

icon-expand Novi napadi na ukrajinska mesta. FOTO: Profimedia

Rusija je ZDA in Nato posvarila pred tem, da bi Ukrajini poslali tudi "bolj občutljivo orožje". Da to le priliva "olje na ogenj ter da lahko ima nepredvidljive posledice", so dodali. Po poročanju Washington Posta pa je neimenovani ameriški predstavnik o ruskem opozorilu dejal, da je to le dokaz, da vojaška pomoč Ukrajini učinkuje. ZDA so namreč Kijevu že obljubile dodatno vojaško pomoč v vrednosti 739 milijonov evrov oz. 800 milijonov dolarjev. Pomoč naj bi med drugim prišla tudi v obliki helikopterjev ter oklepnih vozilih za prevoz vojakov.

Po navedbah New York Timesa je sicer Rusija opozorilno noto posredovala po diplomatski poti, podpisal pa je ni noben visoki ruski predstavnik. Na State Departmentu zadeve ne komentirajo. Ruska pritožba bi sicer lahko pomenila, da se Moskva pripravlja na bolj agresiven pristop do ZDA in Nata, ki Ukrajini dobavljata pomoč tako v orožju kot tudi v opremi. V Ukrajini zavijajo sirene, eksplozije v Kijevu in Lvovu Letala so medtem tokat opazili tudi nad mestom Lvov, ki leži na zahodu države, zjutraj pa so tamkajšnje prebivalce znova prebudili zvoki eksplozij. Po mestu so odzvanjali zvoki siren, ki so opozarjale na zračne napade.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prav tako se nadaljujejo napadi na ukrajinsko prestolnico. Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da so po vnovičnem napadu na Kijev na kraj že prihiteli reševalci in zdravniki. Do eksplozije je prišlo v okrožju Darnitski, je dejal in dodal, da se informacije o ranjenih potrjujejo. Tam so sicer že v petek odjeknile večje eksplozije, ki jih po premiku ruskih čet na vzhod Ukrajine nekaj časa ni bilo. Rusija je namreč opozorila, da namerava po potopitvi njene križarke Moskva v Črnem morju okrepiti napade na ukrajinsko prestolnico. Ukrajina je namreč s potopitvijo Moskve Rusiji zadala simbolični udarec. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem uspeh ukrajinskih sil pri obrambi države označil za "zgodovinsko pomembnega". Da uspeh "tare" ruske čete, je še dodal, a poudaril, da to za zdaj še ni dovolj, da bi "svojo zemljo očistili pred okupatorji".