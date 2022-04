Rusija stopnjuje napade na Kijev, tovarna v Mariupolu pod ruskim nadzorom

Čeprav Moskva mučenje in poboje civilistov ter druga grozljiva dejanja še naprej zanika, pa je umik njihove vojske z nekaterih ukrajinskih razkril resnične razsežnosti uničenja, ki ga je bojevanje pustilo za seboj. Ukrajinske oblasti trdijo, da je le v Mariupolu umrlo več 10 tisoč civilistov. Ukrajinska varuhinja človekovih pravic Ljudmila Denisova je medtem sporočila, da so v Ukrajini doslej potrdili smrt 198 otrok.

Kijevske sile se medtem na 51. dan vojne vihre pripravljajo na ponovni napad. Zgodaj zjutraj so namreč v ukrajinski prestolnici že odjeknile nove eksplozije, ki so bile ene večjih po umiku ruske vojske. Kot je sporočil predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je bil ob tem zadet tudi vojaški objekt na obrobju Kijeva. To se je zgodilo dva dni po napovedih Rusije, da bo na domnevne napade Ukrajine na ruskih tleh odgovorila z napadom na pomembne ukrajinske objekte, tudi z napadom na vojaški objekt v Kijevu.

Po podatkih visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice je bilo sicer od začetka vojne potrjenih 1964 smrtnih žrtev med civilisti, ranjenih naj bi jih bilo 2613. A tudi oni so ob deljenju podatkov opozorili, da so "dejanske številke še precej višje".

V četrtek je sicer v Črnem morju potonila ena najpomembnejših ruskih vojaških ladij. Ukrajina je ob tem sporočila, da je s protiladijskimi raketami zadela rusko raketno križarko Moskva, vendar pa Rusija ukrajinske navedbe zanika. Priznali so, da je ladja res potonila, a da je bilo to posledica požara na krovu in detonaciji streliva, kar naj bi bila posledica nevihte.

Kremelj trdi, da se je v bližini elektrarne predalo 1026 ukrajinskih vojakov. Mariupol se sicer že tedne sooča z močnim bombardiranjem, na tisoče ljudi v tem južnem pristaniškem mestu pa je ostalo brez dostopa do elektrike in tekoče vode.

Ukrajinski uradniki so sporočili, da je močno obstreljevanje potekalo tudi vzdolž večjega dela frontne črte v regiji Doneck. Pavlo Kirilenko , vodja regionalne vojaške uprave Doneck, je dejal, da so bila napadena skoraj vsa naselja v regiji Doneck vzdolž frontne črte. Izpostavil je stisko v mestu Marinka, kjer je bilo od začetka ruske invazije ubitih 11 civilistov. Mesto je bilo močno poškodovano, uničenih je skoraj 100 domov, prizadetih je 13 stolpnic in tri šole, je dejal.

Ruske čete naj bi medtem v tem ukrajinskem mestu začele z izkopavanjem trupel, trdijo ukrajinske oblasti. "Zakaj bodo trupla izkopavali in kam bodo jih bodo nato poslali, ni znano." Prav tako onemogočajo tudi nadaljnje pokopavanje pokojnih, so na spletu zapisale mestne oblasti.

Da evakuacija civilistov še naprej poteka, kljub nenehnemu obstreljevanju območij, je dodal. Danes so tako iz Masinke evakuirali najmanj 350 oseb. "Na ozemlju Donecke in Luganske regije je bilo v zadnjih 24 urah odbitih osem napadov sovražnikov, uničeni so bili štirje tanki, šest oklepnih transporterjev, štiri bojna vozila pehote in en sovražnikov topniški sistem," so sporočili iz generalštaba. Sergi Haidai, vodja območne vojaške uprave Lugansk, je v četrtek dejal, da so kljub odprtju evakuacijskih koridorjev Rusi vseeno nadaljevali z obstreljevanjem mest.

Po podatkih ukrajinskih oboroženih sil je medtem v regiji Herson na jugu Ukrajine prišlo do izmenjave ruskih in ukrajinskih ujetnikov. Kot so zapisali na družbenih omrežjih, so v vasi Posad-Pokrovske štiri ruske ujetnike po intenzivnih pogajanjih zamenjali za pet ukrajinskih vojakov.

Rusija je nadzor nad Hersonom prevzela že na začetku vojne, vendar si je od takrat Ukrajina po poročilih, ki jih je Pentagon objavil pred nekaj tedni, povrnila nekaj ozemlja.

Guverner ukrajinske regije Lugansk Serhij Gaidai pa je prebivalce, potem ko je v obstreljevanju mesta Kreminn umrla ena oseba, še pet pa jih je bilo ranjenih, pozval k evakuaciji. Z vlaki in avtobusi je bilo že evakuiranih okoli 32.000 prebivalcev, je dodal. "Ne oklevajte in odidite, dokler je to še mogoče," je dejal.