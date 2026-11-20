"V balističnem napadu na prestolnico je bil poškodovan most Podilsko-Voskresenski. Promet z desnega na levi breg je trenutno prek njega zaprt. Poškodovan je bil tudi most Darnicki," je na Telegramu sporočil župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko. Po njegovih navedbah so bili v napadu poškodovani mostovi Podilsko-Voskresenski, Darnicki in Južni most.
Kot poroča Kyiv Independent, je bila v napadu poškodovana tudi druga kritična infrastruktura, z več koncev prestolnice poročajo o izpadih električne energije, ogrevanja in oskrbe z vodo. Po napadih sta izbruhnila požara v stavbah v dveh soseskah ukrajinske prestolnice, moten je tudi promet.
V napadu so bili ubiti trije ljudje, 15 jih je bilo ranjenih, je še sporočil Kličko.
Tik pred 2. uro zjutraj po lokalnem času pa je vojno letalstvo opozorilo, da so "vse balistične rakete usmerjene proti Kijevu", poročajo ukrajinski mediji. Mesto so nato vso noč napadali zaporedni valovi raket in dronov.
Med napadom z raketami in droni so po vsej državi odjeknili alarmi za zračni napad, eksplozije pa so nato ponoči odjeknile po celotni Ukrajini. V Harkovu je ruski dron poškodoval bolnišnico, je sporočil župan Igor Terehov. "Štirje ljudje so bili ranjeni, razbitih je več kot 50 oken," je zapisal na Telegramu. Kot je dodal, je v enem od mestnih okrožij po napadu izbruhnil požar.
Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek napovedal "precej bolj boleč" povračilni napad, potem ko je Ukrajina ta teden poškodovala most na Krimu. Ukrajinske sile so v enem tednu trikrat zadele ključni most, ki povezuje priključen polotok z rusko celino. Pri tem je nastala obsežna škoda.