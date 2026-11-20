"V balističnem napadu na prestolnico je bil poškodovan most Podilsko-Voskresenski. Promet z desnega na levi breg je trenutno prek njega zaprt. Poškodovan je bil tudi most Darnicki," je na Telegramu sporočil župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko. Po njegovih navedbah so bili v napadu poškodovani mostovi Podilsko-Voskresenski, Darnicki in Južni most.

Kot poroča Kyiv Independent, je bila v napadu poškodovana tudi druga kritična infrastruktura, z več koncev prestolnice poročajo o izpadih električne energije, ogrevanja in oskrbe z vodo. Po napadih sta izbruhnila požara v stavbah v dveh soseskah ukrajinske prestolnice, moten je tudi promet.

V napadu so bili ubiti trije ljudje, 15 jih je bilo ranjenih, je še sporočil Kličko.

Tik pred 2. uro zjutraj po lokalnem času pa je vojno letalstvo opozorilo, da so "vse balistične rakete usmerjene proti Kijevu", poročajo ukrajinski mediji. Mesto so nato vso noč napadali zaporedni valovi raket in dronov.