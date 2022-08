'Rusija ugrablja ukrajinske otroke in ureja nezakonite množične posvojitve'

"Rusija z ukrajinskega ozemlja še naprej ugrablja otroke in ureja, da jih nezakonito posvajajo ruski državljani," je v sporočilu za javnost zapisalo ukrajinsko zunanje ministrstvo. Ob tem so navedli informacije, ki so jih objavile lokalne oblasti v mestu Krasnodar na jugozahodu Rusije, poroča The Guardian.

"Več kot 1000 otrok iz Mariupola je bilo nezakonito premeščenih k tujim osebam v Tjumen, Irkutsk, Kemerovo in Altai Krai," so sporočili. Gre za več mest v Sibiriji. Več kot 300 ukrajinskih otrok pa je zaprtih v "posebnih ustanovah" v regiji Krasnodar, ki leži nedaleč od Ukrajine, so dodali.