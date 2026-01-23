Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
Ukrajina

Rusija, Ukrajina in ZDA v Abu Dabiju: 'Vse se vrti okoli ozemlja'

Abu Dabi, 23. 01. 2026 06.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P. STA
Ukrajinska vojska

Predstavniki ZDA, Rusije in Ukrajine bodo v Združenih arabskih emiratih govorili o pogojih za konec vojne v Ukrajini. Srečanje je v četrtek po pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Davosu napovedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer dejal, da so dokumenti za končanje vojne v Ukrajini že skoraj pripravljeni. Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff je ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu dejal, da v pogovorih za končanje vojne v Ukrajini ostaja odprto le še eno vprašanje.

Zelenski je kasneje pojasnil, da gre za dogovor o usodi vzhodne Ukrajine. "Vse se vrti okoli ozemlja. To je vprašanje, ki še ni rešeno," je povedal novinarjem v Davosu in dodal, da "mora biti tudi Rusija pripravljena na kompromise, ne le Ukrajina".

Vladimir Putin
Vladimir Putin
FOTO: AP

Rusija, ki trenutno zaseda okoli 20 odstotkov Ukrajine, si prizadeva, da bi v okviru dogovora o končanju vojne dobila popoln nadzor nad ukrajinsko regijo Donbas. Toda Kijev je že opozoril, da bi morebitna prepustitev ukrajinskega ozemlja Rusiji lahko samo še povečala apetite Moskve.

Zelenski je v svojem govoru na Svetovnem gospodarskem forumu kritiko namenil tudi svojim evropskim zaveznikom zaradi pomanjkanja "politične volje" za ukrepanje proti Rusiji.

Po poročanju BBC-ja je Rusija pogovore opisala kot "koristne v vseh pogledih", a je dejala, da dolgoročnega mirovnega sporazuma ni mogoče doseči, dokler ne bodo rešena teritorialna vprašanja.

'Zainteresirani za diplomatsko rešitev', a 'mir nemogoč brez rešitve teritorialnih vprašanj'

Tristranski pogovori bodo potekali po srečanju ruskega predsednika Vladimirja Putina z Witkoffom in zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerjem.

Jurij Ušakov iz Kremlja je dejal, da so bili pogovori "vsebinski, konstruktivni in zelo odkriti", vendar je ponovil, da noben sporazum o trajnem miru ne bo mogoč brez rešitve teritorialnih vprašanj. "Dokler ne bomo dosegli tega, bo Rusija še naprej dosledno sledila ciljem posebne vojaške operacije," je dejal.

Preberi še Zelenski: Nerešeno ostaja vprašanje glede usode vzhodne Ukrajine

Ušakov je dodal, da je Putin poudaril, da je Rusija "iskreno zainteresirana" za diplomatsko rešitev. "A brez rešitve ozemeljskega vprašanja po formuli, dogovorjeni v Anchorageu, ni upanja za dosego dolgoročne rešitve," je dodal ter spomnil na vrh med Trumpom in Putinom na Aljaski lani.

Kot je po poročanju nemške tiskovne agencije napovedal Zelenski, bodo v ukrajinski delegaciji med drugim glavni pogajalec Rustem Umerov, vodja njegovega urada Kiril Budanov in načelnik generalnega štaba ukrajinske vojske Jurij Hnatov.

Hkrati je opozoril pred pretiranimi pričakovanji. Kot je dejal, ni jasno, ali je Rusija pripravljena na kompromise.

vojna v ukrajini ukrajina rusija zda

Putin napad na Ukrajino označil za 'sveto misijo'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
bibaleze
Portal
Mleko, kruh in bolonjska salama: Zlatanova vzgoja, ki preseneča svet
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
9-letnik povzročil manjšo eksplozijo
9-letnik povzročil manjšo eksplozijo
zadovoljna
Portal
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
Torbica, ki navdušuje, opažena na mestnih ulicah
Torbica, ki navdušuje, opažena na mestnih ulicah
vizita
Portal
Že pet dodatnih minut na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt
Kako pomiriti razdražen želodec
Kako pomiriti razdražen želodec
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
cekin
Portal
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
moskisvet
Portal
Šokantna izpoved Paris Hilton o posnetku, ki ji je spremenil življenje
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Zvezdnik žalosten: 'Hollywood je šel v napačno smer'
Zvezdnik žalosten: 'Hollywood je šel v napačno smer'
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
dominvrt
Portal
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
Drevo, ki pomaga Novaku Đokoviću zmagovati
Drevo, ki pomaga Novaku Đokoviću zmagovati
okusno
Portal
Hitro pecivo za lenobe
Slastno družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Slastno družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469