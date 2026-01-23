Rusija, Ukrajina in ZDA v Abu Dabiju: 'Vse se vrti okoli ozemlja'

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer dejal, da so dokumenti za končanje vojne v Ukrajini že skoraj pripravljeni. Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff je ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu dejal, da v pogovorih za končanje vojne v Ukrajini ostaja odprto le še eno vprašanje. Zelenski je kasneje pojasnil, da gre za dogovor o usodi vzhodne Ukrajine. "Vse se vrti okoli ozemlja. To je vprašanje, ki še ni rešeno," je povedal novinarjem v Davosu in dodal, da "mora biti tudi Rusija pripravljena na kompromise, ne le Ukrajina".

Vladimir Putin FOTO: AP

Rusija, ki trenutno zaseda okoli 20 odstotkov Ukrajine, si prizadeva, da bi v okviru dogovora o končanju vojne dobila popoln nadzor nad ukrajinsko regijo Donbas. Toda Kijev je že opozoril, da bi morebitna prepustitev ukrajinskega ozemlja Rusiji lahko samo še povečala apetite Moskve. Zelenski je v svojem govoru na Svetovnem gospodarskem forumu kritiko namenil tudi svojim evropskim zaveznikom zaradi pomanjkanja "politične volje" za ukrepanje proti Rusiji. Po poročanju BBC-ja je Rusija pogovore opisala kot "koristne v vseh pogledih", a je dejala, da dolgoročnega mirovnega sporazuma ni mogoče doseči, dokler ne bodo rešena teritorialna vprašanja.

'Zainteresirani za diplomatsko rešitev', a 'mir nemogoč brez rešitve teritorialnih vprašanj'

Tristranski pogovori bodo potekali po srečanju ruskega predsednika Vladimirja Putina z Witkoffom in zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerjem. Jurij Ušakov iz Kremlja je dejal, da so bili pogovori "vsebinski, konstruktivni in zelo odkriti", vendar je ponovil, da noben sporazum o trajnem miru ne bo mogoč brez rešitve teritorialnih vprašanj. "Dokler ne bomo dosegli tega, bo Rusija še naprej dosledno sledila ciljem posebne vojaške operacije," je dejal.