Rusija, Ukrajina in ZDA v Abu Dabiju: 'Vse se vrti okoli ozemlja'

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer dejal, da so dokumenti za končanje vojne v Ukrajini že skoraj pripravljeni. Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff je ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu dejal, da v pogovorih za končanje vojne v Ukrajini ostaja odprto le še eno vprašanje.
Zelenski je kasneje pojasnil, da gre za dogovor o usodi vzhodne Ukrajine. "Vse se vrti okoli ozemlja. To je vprašanje, ki še ni rešeno," je povedal novinarjem v Davosu in dodal, da "mora biti tudi Rusija pripravljena na kompromise, ne le Ukrajina".
Rusija, ki trenutno zaseda okoli 20 odstotkov Ukrajine, si prizadeva, da bi v okviru dogovora o končanju vojne dobila popoln nadzor nad ukrajinsko regijo Donbas. Toda Kijev je že opozoril, da bi morebitna prepustitev ukrajinskega ozemlja Rusiji lahko samo še povečala apetite Moskve.
Zelenski je v svojem govoru na Svetovnem gospodarskem forumu kritiko namenil tudi svojim evropskim zaveznikom zaradi pomanjkanja "politične volje" za ukrepanje proti Rusiji.
Po poročanju BBC-ja je Rusija pogovore opisala kot "koristne v vseh pogledih", a je dejala, da dolgoročnega mirovnega sporazuma ni mogoče doseči, dokler ne bodo rešena teritorialna vprašanja.
'Zainteresirani za diplomatsko rešitev', a 'mir nemogoč brez rešitve teritorialnih vprašanj'
Tristranski pogovori bodo potekali po srečanju ruskega predsednika Vladimirja Putina z Witkoffom in zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerjem.
Jurij Ušakov iz Kremlja je dejal, da so bili pogovori "vsebinski, konstruktivni in zelo odkriti", vendar je ponovil, da noben sporazum o trajnem miru ne bo mogoč brez rešitve teritorialnih vprašanj. "Dokler ne bomo dosegli tega, bo Rusija še naprej dosledno sledila ciljem posebne vojaške operacije," je dejal.
Ušakov je dodal, da je Putin poudaril, da je Rusija "iskreno zainteresirana" za diplomatsko rešitev. "A brez rešitve ozemeljskega vprašanja po formuli, dogovorjeni v Anchorageu, ni upanja za dosego dolgoročne rešitve," je dodal ter spomnil na vrh med Trumpom in Putinom na Aljaski lani.
Kot je po poročanju nemške tiskovne agencije napovedal Zelenski, bodo v ukrajinski delegaciji med drugim glavni pogajalec Rustem Umerov, vodja njegovega urada Kiril Budanov in načelnik generalnega štaba ukrajinske vojske Jurij Hnatov.
Hkrati je opozoril pred pretiranimi pričakovanji. Kot je dejal, ni jasno, ali je Rusija pripravljena na kompromise.