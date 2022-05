Zaradi grožnje globalne prehranske krize Rusija poziva k odpravi sankcij

" Reševanje problema hrane zahteva celovit pristop, vključno z umikom sankcij, ki so bile naložene ruskemu izvozu in finančnim transakcijam, " je po poročanju več ruskih agencij dejal Andrej Rudenko.

Rusko obrambno ministrstvo je danes najavilo odprtje humanitarnega koridorja iz pristanišča v Mariupolu, ki bo ladjam omogočil izplutje v Azovsko in nato Črno morje. Po besedah predstavnika za odnose z javnostmi ministrstva Igorja Konašenka pristanišče v Mariupolu, mestu, ki je od 20. maja pod popolnim nadzorom ruskih sil, deluje normalno, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Ruski generalpolkovnik Mihail Mizincev je nedavno obtožil Zahod, da želi spraviti žita iz Ukrajine, ne da bi se oziral na to, kaj se bo zgodilo, ko se bodo ukrajinski silosi izpraznili. Po njegovih besedah je v šestih ukrajinskih pristaniščih ujetih 70 tujih ladij iz 16 različnih držav.

Vojaška invazija Moskve na Ukrajino in mednarodne sankcije proti Rusiji so močno otežile ali celo prekinile dobavo gnojil, pšenice in drugega blaga iz obeh držav, zato so se zvišale cene hrane in goriva, zlasti v državah v razvoju.

Rusija in Ukrajina skupno proizvedeta 30 odstotkov vse svetovne pšenice. Na uvoz hrane iz obeh držav se najbolj zanašajo v severni Afriki in Aziji.