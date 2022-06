Rusija 'v znak dobre volje' umika enote s Kačjega otoka

"30. junija, kot znak dobre volje, so oborožene sile Ruske federacije opravile svoje naloge na Kačjem otoku in umaknile garnizijo, ki je tam delovala. Ruska federacija je mednarodni skupnosti pokazala, da ni več nobenih ovir pri poskusih Združenih narodov za vzpostavitev humanitarnega koridorja za izvoz kmetijskih pridelkov iz Ukrajini. Ta rešitev bo preprečila, da bi Kijev špekuliral glede nastajajoče prehrambene krize in se skliceval na nezmožnost izvoza žita zaradi nadzora severozahodnega dela Črnega morja s strani Rusije. Sedaj je na potezi ukrajinska stran, ki še vedno ni razminirala obale Črnega morja, vključno s pristanišči," je rusko obrambno ministrstvo zapisalo v današnjem sporočilu za javnost.

Umik ruske vojske je potrdil tudi ukrajinski generalštab. "Niso zdržali v takšnih vremenskih razmerah - tla so gorela pod njihovimi nogami, morje je vrelo, zrak je bil prevroč." Po nekaterih virih naj bi minulo noč ukrajinske sile znova izvedle silovite napade na otok, kar naj bi dokončno prepričalo Rusijo v umik.

Vzdrževanje garnizije na Kačjem otoku se je za Rusijo očitno izkazalo za preveč problematično. Na otok so se namreč vse od konca aprila vrstili ukrajinski napadi, predvsem s strani nizokoletečih letal in dronov. Ti so uspeli uničiti več protiletalskih baterij ter tudi potopiti nekaj patruljnih in oskrbovalnih ladij. Ukrajinsko letalstvo je pri tem prav tako imelo izgube. Ruska stran trdi, da je sestrelila več deset brezpilotnih letal ter tudi nekaj lovcev Su-27 in jurišnikov Su-24. Ukrajina naj bi tudi poskušala z desantom, a se je ta, po trditvah Rusije, zaključil klavrno. Ukrajinska stran o izgubah ni poročala.

20. junija naj bi prišlo do ponovnega poskusa zavzetja otoka, vendar se poročila obeh strani razlikujejo. Rusija je poročala o obsežnem zračnem in artilerijskem bombardiranju pred izkrcanjem in zavzetjem otoka. V zračnem napadu naj bi sodelovalo 15 ukrajinskih jurišnih in izvidniških brezpilotnih letal, vendar so ruski sistemi zračne in protiraketne obrambe prestregli vse rakete in sestrelili 13 brezpilotnih letal, kar naj bi ukrajinskim silam onemogočilo izkrcanje na otok, je dejal tiskovni predstavnik ruskega ministrstva za obrambo Igor Konašenkov.