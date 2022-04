Rusija 'vpoklicala' posebno enoto vojaških delfinov

ZDA so za vzdrževanje lastnih vojaških enot delfinov in morskih levov porabile vsaj 28 milijonov dolarjev (26,66 milijona evrov).

Ti vojaški delfini so usposobljeni za izvajanje nalog, kot so odkrivanje min, zaščita ladij in pristanišč ter iskanje sovražnikovih vojaških potapljačev. "Ukrajinskim silam za posebne operacije bi lahko na primer preprečili, da bi se pod vodo vtihotapili v pristanišče ter sabotirali ruske vojaške ladje," je zapisano v poročilu spletnega portala za novice in analize ameriškega pomorskega inštituta (USNI). Ni pa sicer znano, ali je Ukrajina tudi v resnici načrtovala kakšno takšno operacijo proti Sevastopolu.

Ruska mornarica ima že dolgo zgodovino usposabljanja delfinov za vojaške namene. Ta poseben program izvaja že vse od hladne vojne, vendar pa so enote vojaških delfinov po padcu Sovjetske zveze leta 1991 pristale pod ukrajinskimi oboroženimi silami, ki so program usposabljanja delfinov obudila leta 2012. Pod nadzor ruske mornarice so znova prišle leta 2014, ko si je Rusija priključila polotok Krim, programi posebnega usposabljanja delfinov pa so se od takrat še razširili. Ukrajina je takrat zahtevala vrnitev živali, a pri tem ni bila uspešna.

"Naši strokovnjaki so razvili nove naprave, ki delfinov podvodni radar zaznavanja tarč pretvarjajo v poseben signal, ki ga nato zaznava monitor operaterja. Ukrajinski mornarici je primanjkovalo sredstev za takšno znanje in nekatere projekte je bilo treba ustaviti," je za rusko tiskovno agencijo povedal neimenovani vir.

Satelitski posnetki iz leta 2018 so medtem razkrili, da je Rusija vojaške delfine uporabila tudi med sirsko vojno. Ti so bili nameščeni v ruski pomorski bazi v Tartusu v Siriji.

Vendar pa delfini morda niso edine morske živali, ki jih v svoji mornarici uporablja Rusija. Leta 2019 so ob obali Norveške opazili belugo, za katero prav tako sumijo, da pripada ruski mornarici. Kot so poročali ribiči, je kit nosil čudne pasove, ki bi lahko nosili kamere. Beluga se je motovilila okoli njihovih čolnov ter jim vlekla trakove in vrvi.