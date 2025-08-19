Rusija vrnila trupla tisoč ukrajinskih vojakov

Rusija je vrnila trupla tisoč ukrajinskih vojakov, od katerih jih je večina umrla na bojišču, nekateri pa v ujetništvu, so sporočili v Kijevu. Ukrajina je v zameno Rusiji vrnila trupla 19 vojakov, je povedal ruski uradnik. Strani kljub mednarodnim prizadevanjem za končanje spopadov nadaljujeta medsebojno obstreljevanje z droni in raketami.

Ukrajinski center za vojne ujetnike je danes sporočil, da je ruska stran Ukrajini vrnila trupla tisoč umrlih oseb.

Vojna jemlje visok krvni davek FOTO: AP icon-expand

Po podatkih ruskih oblasti posmrtni ostanki pripadajo ukrajinskim vojakom, ki so padli na bojiščih v Donecku, Lugansku in Zaporožju ter v ruski regiji Kursk. Med njimi so tudi trupla petih ukrajinskih vojakov, ki so umrli v ujetništvu zaradi poškodb ali bolezni. Ruski pogajalec Vladimir Medinski je na Telegramu potrdil izmenjavo, pri tem pa navedel, da je Ukrajina Rusiji vrnila 19 trupel ruskih vojakov. Kot je pojasnil, je bila izmenjava izvedena v skladu z dogovori, doseženimi med stranema na pogovorih v minulih mesecih v Istanbulu. Repatriacija trupel vojakov in izmenjava vojnih ujetnikov je eno redkih področij sodelovanja med Kijevom in Moskvo od začetka ruske invazije leta 2022.

Diplomatski pogovori potekajo, napadi se nadaljujejo

Strani sta sicer danes kljub mednarodnim diplomatskim prizadevanjem za končanje vojne v Ukrajini nadaljevali medsebojne napade.

Ukrajinske sile so po poročanju medijev v napadu z droni uničile ruski skladišči streliva v zasedeni luganski regiji na vzhodu Ukrajine. Po napadih naj bi izbruhnil obsežen požar, je poročal ukrajinski portal Kyiv Independent.

Ukrajinska zračna obramba je obenem uničila 230 ruskih dronov, dve balistični raketi in štiri manevrirne rakete, so objavili na Telegramu.

Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da je njihova zračna obramba ponoči nad volgogradsko in rostovsko regijo ter polotokom Krim sestrelila 23 ukrajinskih dronov.