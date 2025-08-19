Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Ukrajina

Rusija vrnila trupla tisoč ukrajinskih vojakov

Moska, Kijev, 19. 08. 2025 16.57 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
0

Rusija je vrnila trupla tisoč ukrajinskih vojakov, od katerih jih je večina umrla na bojišču, nekateri pa v ujetništvu, so sporočili v Kijevu. Ukrajina je v zameno Rusiji vrnila trupla 19 vojakov, je povedal ruski uradnik. Strani kljub mednarodnim prizadevanjem za končanje spopadov nadaljujeta medsebojno obstreljevanje z droni in raketami.

Ukrajinski center za vojne ujetnike je danes sporočil, da je ruska stran Ukrajini vrnila trupla tisoč umrlih oseb.

Vojna jemlje visok krvni davek
Vojna jemlje visok krvni davek FOTO: AP

Po podatkih ruskih oblasti posmrtni ostanki pripadajo ukrajinskim vojakom, ki so padli na bojiščih v Donecku, Lugansku in Zaporožju ter v ruski regiji Kursk. Med njimi so tudi trupla petih ukrajinskih vojakov, ki so umrli v ujetništvu zaradi poškodb ali bolezni.

Ruski pogajalec Vladimir Medinski je na Telegramu potrdil izmenjavo, pri tem pa navedel, da je Ukrajina Rusiji vrnila 19 trupel ruskih vojakov. Kot je pojasnil, je bila izmenjava izvedena v skladu z dogovori, doseženimi med stranema na pogovorih v minulih mesecih v Istanbulu.

Repatriacija trupel vojakov in izmenjava vojnih ujetnikov je eno redkih področij sodelovanja med Kijevom in Moskvo od začetka ruske invazije leta 2022.

Diplomatski pogovori potekajo, napadi se nadaljujejo

Strani sta sicer danes kljub mednarodnim diplomatskim prizadevanjem za končanje vojne v Ukrajini nadaljevali medsebojne napade.

Preberi še Ukrajinci zaustavili ruski preboj na vzhodnem krilu Pokrovska

Ukrajinske sile so po poročanju medijev v napadu z droni uničile ruski skladišči streliva v zasedeni luganski regiji na vzhodu Ukrajine. Po napadih naj bi izbruhnil obsežen požar, je poročal ukrajinski portal Kyiv Independent.

Preberi še Trump: Putin se strinja z varnostnimi zagotovili za Ukrajino

Ukrajinska zračna obramba je obenem uničila 230 ruskih dronov, dve balistični raketi in štiri manevrirne rakete, so objavili na Telegramu.

Preberi še 'Zemljevid konflikta med Rusijo in Ukrajino' v Ovalni pisarni

Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da je njihova zračna obramba ponoči nad volgogradsko in rostovsko regijo ter polotokom Krim sestrelila 23 ukrajinskih dronov.

Preberi še Bodo varnostna jamstva za Ukrajino podobna kolektivni obrambi Nata?

Zaradi padajočih ostankov drona je zagorela streha na eni od stavb bolnišnice v Volgogradu, je povedal tamkajšnji guverner Andrej Bočarov. Po prvih podatkih napad ni zahteval žrtev, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

vojna Ukrajina Rusija vojaki trupla
Naslednji članek

Odlikovani ruski general ostal brez roke in noge

SORODNI ČLANKI

Bodo varnostna jamstva za Ukrajino podobna kolektivni obrambi Nata?

'Zemljevid konflikta med Rusijo in Ukrajino' v Ovalni pisarni

Švica bi Putinu podelila imuniteto, če pride tja v iskanju miru

'Rusko-ameriški' juriš na ukrajinske položaje

Ukrajinci zaustavili ruski preboj na vzhodnem krilu Pokrovska

Trump: Putin se strinja z varnostnimi zagotovili za Ukrajino

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1096