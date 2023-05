Rusija z droni znova nad Kijev, Prigožin: Wagner odhaja iz Bahmuta

Nad regijo Mikolajev so ukrajinske sile uničile tri brezpilotna letala, eno brezpilotno letalo pa so sestrelili nad Odeso, je sporočilo južno operativno poveljstvo.

Po besedah vodje obrambe ukrajinske prestolnice je bil prav Kijev prizorišče novega "množičnega napada". "Sovražnik nadaljuje s taktiko napada v valovih," je dejal Sergij Popko , vodja kijevske mestne vojaške uprave. Poveljstvo zračnih sil je po poročanju Guardiana sporočilo, da so Rusi ciljali na kritično infrastrukturo in vojaške objekte.

"Do 1. junija bo glavni del Wagnerjeve formacije, stacionirane v Bahhmutu, premeščen v zaledna taborišča. Vojski predajamo položaje in strelivo," je dejal v videu, ki ga je objavil njegova tiskovna služba. Kyiv Independent sicer ni mogel neodvisno preveriti Prigožinovih trditev ali posnetkov, ki jih je posredovala njegova tiskovna služba.

Ruska tiskovna agencija Tass je v jutranjih urah poročala, da naj bi na obrambnem ministrstvu v Moskvi izbruhnil požar ter da so bile v stavbo vpoklicane reševalne službe. Pri tem so se sklicevali na neimenovani vir, ki da je dejal, da je požar izbruhnil na enem od balkonov.

Ameriški obveščevalci verjamejo, da za napadom z dronom na Kremelj v začetku meseca stoji Ukrajina, poroča The New York Times. Rusija je napad označila za poskus atentata na Vladimirja Putina , čeprav ruskega predsednika takrat ni bilo v stavbi.

Ne vedo sicer, katera posebna vojaška ali obveščevalna enota Ukrajine je napad izvedla, so pa ameriški obveščevalci prepričani, da gre za eno v nizu tajnih akcij proti ruskim tarčam, ki so vznemirile Bidnovo administracijo. Skrbi jih namreč, da bi Rusija za napad obtožila ameriške uradnike in se maščevala s tem, da bi vojno razširila tudi izven ukrajinskih meja.

Kapustin je znan kot ruski nacionalist, njegova protikremeljska milica pa odkrito govori, da želi "monoetnično" rusko državo. Skupaj z Legijo Svoboda Rusiji so v ponedeljek vdrli v Belgorod in sporočili, da so prevzeli nadzor nad več naselji. "Zadovoljni smo z rezultatom napada," je dejal v sredo ter pojasnil, da je njegova skupina med operacijo uspela zaseči nekaj orožja, vključno z oklepnim transporterjem. Prav tako pa je dejal, da so pred izgonom z ozemlja ujeli tudi ujetnike.