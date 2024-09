Rusija z droni znova nad Ukrajino, državi izmenjali 206 vojnih ujetnikov

Rusija in Ukrajina sta izmenjali vsaka po 103 vojne ujetnike, so sporočile oblasti v Moskvi. "Ob koncu pogajalskega procesa so z ozemlja, ki ga nadzoruje kijevski režim, vrnili 103 ruske vojake, ki so bili ujeti v regiji Kursk. V zameno so bili izročeni 103 vojni ujetniki ukrajinskih oboroženih sil," je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Vsi izmenjani ruski vojaki so trenutno v Belorusiji, kjer sta jim zagotovljeni psihološka in medicinsko pomoč, so sporočili v Moskvi.

"Naši ljudje so doma," je izmenjavo pozneje potrdil tudi Zelenski. "Iz ruskega ujetništva v Ukrajino smo uspešno vrnili še 103 bojevnike. 82 vojakov in narednikov. 21 častnikov. Branilci regij Kijev in Doneck, Mariupol in Azovstal, regije Lugansk, Zaporožje in Harkov. Bojevniki oboroženih sil Ukrajine, Nacionalne garde Ukrajine, mejne straže in policisti," je naštel.