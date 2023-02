Rusija z novo ofenzivo? Zelenski na izredno zasedanje v Bruselj

Tudi ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je nedavno dejal, da Kijev pričakuje novo rusko ofenzivo še ta mesec. "Sanje okupatorjev so razširiti kopenski koridor do Krima. Torej bi lahko nova ofenziva prišla z vzhoda ali juga," je dodal. Opozoril je tudi, da do takrat ne bo prispela vsa obljubljena zahodna oborožitev, vendar ima Ukrajina dovolj rezerv, da omeji ruske napade, poroča BBC.