Rusija zahtevala neodvisno preiskavo eksplozije na plinovodu Severni tok

Ruski veleposlanik pri Združenih narodih Vasilij Nebenzija je v torek na posebnem zasedanju Varnostnega sveta ZN o eksplozijah na plinovodu Severni tok pod Baltskim morjem zahteval neodvisno preiskavo pod vodstvom generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa. Nebenzija je dejal, da njemu sicer zaupajo, da pa ne zaupajo preiskavi, ki jo izvajajo Danska, Nemčija in Švedska.

Septembra lani je prišlo do eksplozije na plinovodu iz Rusije v Evropo in za zdaj vzroki še niso jasni, čeprav obtožbe letijo na vse strani. Rusija namiguje na krivdo ZDA, ki to zavračajo in namigujejo, da bi lahko bila kriva Rusija. Ruski veleposlanik pri Združenih narodih Vasilij Nebenzija je dejal, da obstajajo dokazi, da je bil blizu plinovoda podtaknjen eksploziv v času vojaških vaj zveze Nato lansko poletje. Pri tem se je opiral le na poročilo ameriškega novinarja Seymourja Hersha, ki se sklicuje na zaupne vire v ameriški vladi. Ruski veleposlanik je zatrdil, da novinar govori resnico.

icon-expand Uhajanje plina na plinovodu Severni tok FOTO: AP

Ameriške veleposlanice Linde Thomas Greenfield ni bilo na zasedanje, kamor je poslala diplomata Johna Kelleyja. Ta je dejal, da gre za prozoren poskus odvračanja pozornosti od prihajajočega posebnega zasedanja Generalne skupščine ZN o Ukrajini ob obletnici ruske agresije. Kelley je dejal, da so obtožbe o ameriški vpletenosti v sabotažo povsem lažne, vsi skupaj pa bi se morali osredotočati na rusko agresijo v Ukrajini. "Rusija si obupno prizadeva spremeniti temo in zlorablja položaj članice Varnostnega sveta za širjenje spletnih teorij zarote," je dejal. Namestnica generalnega sekretarja ZN za politične zadeve, Američanka Rosemary DiCarlo, je vse strani pozvala, naj se vzdržijo ugibanj. "Izogibati se moramo neutemeljenim obtožbam, ki lahko še bolj povečajo napetosti v regiji in ovirajo iskanje resnice. ZN v tem trenutku ne morajo potrditi ničesar in čakamo na konec nacionalnih preiskav," je dejala in dodala, da prvi izsledki kažejo na veliko škodo, znamenja sabotaže in sledi predmetov, ki ne sodijo tja.