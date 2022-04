Johnson nenapovedano v Kijevu, Zelenski: Ukrajina bo v tednu dni izpolnila vprašalnik EU

Ukrajinske sile v središču Mariupola še kljubujejo ruskim napadom, pravi zadnja ocena Inštituta za preučevanje vojne ISW. Pravijo pa tudi, da so se proruski kanali na Telegramu hvalili z napadi na železniške postaje v Donbasu, a da so objave izginile, ko so se pojavila poročila o civilnih žrtvah. Ruska raketa je namreč zadela civilno evakuacijsko točko na železniški postaji Kramatorsk, pri čemer je umrlo najmanj 50 ljudi, ranjenih je okoli sto. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dogodek označil za vojni zločin. Medtem je v Kijev nenapovedano prispel tudi britanski premier Boris Johnson. S svojim obiskom ukrajinske prestolnice želi prenesti sporočilo solidarnosti z ukrajinskim ljudstvom, so sporočili iz njegovega urada.

Zdravstveno osebje v bolnišnici v Kramatorsku je sicer delalo dan in noč, da bi rešilo življenja poškodovanih v včerajšnjem napadu na železniško postajo, toda med tistimi, ki niso preživeli, je bil tudi otrok. Ukrajinska stran sicer še zbira informacije o tem, kaj se je dogajalo. Med drugim menijo, da sta bili v smeri železniške postaje izstreljeni najmanj dve raketi. Rusija odgovornost zanika, v Ukrajini pa menijo, da je bila železniška postaja namerno napadena v času, ko je mesto poskušalo zapustiti na tisoče ljudi. Poskusi evakuacije se sicer danes nadaljujejo; zaradi povečanega obstreljevanja in prihoda ruskih vojakov skušajo številni ljudje zapustiti Donbas. Vseeno naj bi okoli 30 odstotkov prebivalcev še vedno vztrajalo v mestih in vaseh po vsej regiji.

icon-expand Na tej satelitski fotografiji, ki jo je objavil Planet Labs PBC, je viden dim, ki se je dvignil, potem ko je raketa udarila v železniško postajo v Kramatorsku. FOTO: AP

Ukrajinske čete so medtem napredovale pri ponovnem prevzemu ozemlja v zahodnem Hersonu, okupiranem mestu blizu Krima, in zdaj ogrožajo ruski nadzor nad mestom. Ruske enote, ki se umikajo iz severnega mesta Harkov, v pričakovanju ukrajinskih protinapadov postavljajo minska polja. Napadi na Izjum se nadaljujejo, vendar Rusija v petek tam ni zavzela nobenega dodatnega ozemlja. Ruske bojne enote, ki se vračajo s fronte, vse pogosteje zavračajo prerazporeditev, ker je njihova morala nizka, pravijo nekatera poročila. V regijah Doneck in Lugansk pa Rusija svoja prizadevanja usmerja v zavzetje mest Rubižne, Popasna in Marinka. Prav tako je ruska stran sporočila, da so ruske sile uničile skladišče streliva v letalskem oporišču Mirgorod v osrednji Ukrajini. Tiskovni predstavnik ministrstva Igor Konašenkov je dejal, da sta bila v napadu na oporišče v regiji Poltava uničen tudi lovec ukrajinskih letalskih sil MiG-29 in helikopter Mi-8. Guverner poltavske regije Dmitro Lunin pa je na družbenih omrežjih sporočil, da sta bili dve osebi ranjeni, na kraju pa je nastala "znatna škoda". Oblasti v južnem pristaniškem mestu Odesa pa so za konec tedna uvedle policijsko uro zaradi grožnje nadaljnjih raketnih napadov. Odločitev je bila sprejeta zaradi tragedije v Kramatorsku, pravijo lokalne oblasti.

icon-expand Danes se nadaljujejo poskusi evakuacije tudi iz Kramatorska, kjer žalujejo za žrtvami napada na železniški postaji. FOTO: AP

Johnson v Kijevu v znak solidarnosti z ukrajinskim ljudstvom Britanski premier Boris Johnson se nenapovedano mudi v Kijevu, kjer se je na štiri oči srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Johnson želi s svojim obiskom ukrajinske prestolnice prenesti sporočilo solidarnosti z ukrajinskim ljudstvom, so sporočili iz njegovega urada.

Tako ukrajinska kot britanska stran sta ob začetku obiska na spletu objavili fotografijo obeh voditeljev. Pomočnik Zelenskega Andrij Sibiha je ob objavi fotografije Johnsona označil za vodjo sankcij proti ruskemu agresorju.

"Premier je odpotoval v Ukrajino, da bi se osebno sestal s predsednikom Zelenskim v znak solidarnosti z ukrajinskim ljudstvom," je sporočil tiskovni predstavnik britanske vlade. Voditelja bosta pozornost namenila britanski podpori Ukrajini. Johnson naj bi ob tem predstavil paket finančne in vojaške pomoči. Johnson je že v petek napovedal dodatno vojaško opremo v vrednosti 100 milijonov funtov (okoli 120 milijonov evrov). V Kijev pa je prispel tudi avstrijski kancler Karl Nehammer. V ukrajinski prestolnici se je srečal z Zelenskim in kijevskim županom Vitalijem Kličkom. Tudi on želi obiskati Bučo, da bi si na lastne oči ogledal prizorišče zločinov. Med srečanjem je ukrajinskemu predsedniku dejal, da Avstrija podpira Ukrajino ter da bodo svojo podporo še razširili. Von der Leynova: Kaj sploh je vojni zločin, če ne to? Sicer pa je ukrajinski predsednik Zelenski napovedal, da bo Ukrajina v enem tednu izpolnila vprašalnik Evropske unije, ki služi kot podlaga za začetek pristopnih pogajanj: "Naša vlada namerava odgovore pripraviti hitro in kakovostno. Menim, da bo to v enem tednu." Ursula von der Leyen je namreč Zelenskemu ob obisku izročila vprašalnik, ki naj bi služil kot podlaga za razpravo v prihodnjih tednih. Obljubila je, da bo EU nudila podporo Ukrajini, da bi izpolnjevanje vprašalnika zaključila v nekaj tednih, in ne nekaj letih, kot je sicer običajno. EU obljublja milijardo evrov za podporo Ukrajini in državam, ki sprejemajo ukrajinske begunce, je potrdila von der Leynova. "Šeststo milijonov od tega bo šlo v Ukrajino, ukrajinskim oblastem in deloma Združenim narodom," je dejala na dogodku zbiranja sredstev za Ukrajino v Varšavi. 400 milijonov naj bi medtem romalo v roke držav, ki "opravljajo izjemno delo in pomagajo beguncem, ki bežijo pred vojno".

Prav tako je dejala, da se je lahko ob obisku Ukrajine na lastne oči prepričala o uničenju v ukrajinskem mestu Buča, kjer so po umiku ruskih sil prišla na dan grozodejstva nad civilisti. Zdi se ji namreč, da so se v Buči zgodili vojni zločini, vendar pa dodaja, da morajo to po njenem mnenju raziskati za to usposobljeni pravniki. "Moj instinkt mi pravi: Kaj sploh je vojni zločin, če ne to? Ampak jaz sem po izobrazbi zdravnica in sedaj morajo to natančno raziskati pravniki," je dejala predsednica, ki je bila ob videnem v Buči pretresena. "Videla sem fotografije, pokazal mi jih je ukrajinski premier Denis Šmihal. Ljudje so bili ubiti, medtem ko so hodili," je dejala. Skupina forenzikov je v petek začela izkopavati množično grobišče v Buči, v katerem so trupla civilistov, za katere ukrajinske oblasti trdijo, da so bili ubiti med rusko zasedbo mesta. Ruska stran odgovornost za poboje odločno zanika in trdi, da gre za provokacijo in propagando Kijeva za zahodne medije. Von der Leynova je medtem na poti iz ukrajinske prestolnice na Poljsko, kjer se bo popoldne v Varšavi udeležila mednarodne donatorske konference za Ukrajino. Ruske sile z novim vodstvom Viri so medtem po poročanju BBC potrdili, da je Rusija reorganizirala poveljstvo svojih operacij v Ukrajini, pri čemer ima novi general bogate izkušnje iz bojnih operacij v Siriji. V pogovoru z BBC-jevim Gordonom Corero je vir, ki je želel ostati anonimen, povedal, da zdaj invazijo vodi general Aleksander Dvornikov. "Ima veliko izkušenj z operacijami ruskih sil v Siriji, zato pričakujemo, da se bosta splošno poveljevanje in nadzor izboljšala," je dejal. Sprememba je bila narejena v želji po izboljšanju koordinacije različnih enot, saj so bile ruske skupine pred tem organizirane in prejemale ukaze ločeno, je še dejal vir. S takšno organiziranostjo Rusiji ni uspelo zavzeti večjih mest, kot je Kijev, sčasoma pa se je usmerila v regijo Donbas na vzhodu. "Če Rusija ne bo spremenila svoje taktike, dvomim, da ji bo uspelo osvojiti tudi nove cilje," še meni vir, ki je tudi ocenil, da si Rusija prizadeva doseči kakšen viden uspeh pred 9. majem, ko bo država spominjala zmage v drugi svetovni vojni.