Rusija zaskrbljena nad povečanimi aktivnostmi Nata na Arktiki

Natove sile so marca na Norveškem izvedle vsakoletno vajo "Cold Response". To so bili največji manevri pod vodstvom Norveške od osemdesetih let prejšnjega stoletja, so sporočili z zunanjega ministrstva države. V vajah je sodelovalo približno 30.000 vojakov iz 27 držav, vključno s Finsko in Švedsko, ki sta partnerski državi Nata, poročajo tuji mediji.