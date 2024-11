Rusija želi pokazati, da ima zaveznike: 'Morda jih čaka grdo presenečenje'

Po poročanju ameriških obveščevalnih služb je Rusija za ponovno zavzetje delov regije Kursk, ki so pod nadzorom Ukrajine, zbrala približno 50.000 svojih vojakov in 12.000 severnokorejskih vojakov, ki so nameščeni v isti regiji. Ti vojaki nosijo ruske uniforme in so opremljeni z rusko vojaško opremo. Vprašanje pa je, kako dobro so pripravljeni na boj.