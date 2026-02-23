Pod bleščečo podobo zlatih kupol smrt in naraščajoča revščina

Kot v pravljici. Tako bi opisali zimski pogled na rusko mesto Jelec, ki leži 350 kilometrov od ruske prestolnice. A resnica je daleč od tega, poroča BBC, ki je ob krvavi četrti obletnici obiskal mesto. Pod zlatimi kupolami in zamrznjenimi rekami se skrivajo težke zgodbe ljudi, ki na lastni koži občutijo posledice vojne, ki divja v Ukrajini. Na vsakem koraku kričeči plakati vabijo moške v vojno. Pozivajo jih, da za 15.000 funtov zastavijo svoje življenje v vojni.
24. februarja 2022 je Kremelj napadel Ukrajino. Kar so napovedali kot kratko in uspešno, se je sprevrglo v zdaj že štiriletno agonijo, ki izčrpava tudi Rusijo. V tem ribiškem mestu so posledice več kot vidne. Devetnadstropni blok je postal velikanska freska. Na njej so upodobljeni obrazi petih ruskih vojakov, domačinov, ki so padli v boju v Ukrajini. Poslikavo krasi napis: "Slava junakom Rusije!".
Koliko življenj je vzela vojna?
Ruske oblasti ne objavljajo podatkov o žrtvah v tako imenovani posebni vojaški operaciji. Britanski BBC je doslej potrdil, da je bilo leta 2025 v vojni ubitih 40.201 ruskih vojakov. Ocenjujejo, da bo skupno število ubitih leta 2025 doseglo 80.000, kar bi bilo najsmrtonosnejše leto za Rusijo v Ukrajini od začetka vojne 24. februarja 2022. V letu 2024 je bilo potrjenih smrti približno 69.362, podobno kot leta pred tem. Skupno je britanski medij identificiral že 186.102 imen ruskih vojakov, ubitih v vojni. Kot poudarjajo, je resnično število smrtnih žrtev veliko višje, saj veliko smrtnih žrtev na bojišču ni zabeleženih. Vojaški strokovnjaki menijo, da bi ta analiza lahko predstavljala 45–65 % vseh smrtnih žrtev, kar pomeni, da se potencialno število ruskih smrtnih žrtev giblje med 286.000 in 413.500, so izračunali.
Tudi Ukrajina je utrpela velike izgube. Prejšnji mesec je predsednik Volodimir Zelenski povedal, da je bilo na bojišču uradno ubitih 55.000 Ukrajincev. Poleg tega veliko število ljudi velja za uradno pogrešane, je dejal, čeprav ni navedel natančne številke. Ocenjujejo, da je število ubitih Ukrajincev okoli 200.000.
"Mož moje prijateljice je bil tam ubit v boju. Tudi sin moje sestrične. In vnuk," novinarju črno statistiko našteje Irina, ki v mestu prodaja vozovnice na avtobusni postaji. Žal ji je za padle fante v Ukrajini, hkrati pa življenje vedno težje postaja tudi v njeni domovini. Draginja počasi duši prebivalce. Zelo težko je preživeti, opisuje. Kot pravi, vojno še vedno podpira, a je zmedena, kaj je njen cilj: "V veliki domovinski vojni smo vedeli, za kaj se borimo. Nisem pa prepričana, za kaj se borimo zdaj."
Finančno breme vojne
Vojne finančno izčrpavajo. Zaradi naraščajočega ruskega proračunskega primanjkljaja in stagnacije gospodarstva je vlada zvišala DDV z 20 % na 22 %. Finančno ministrstvo pravi, da bodo dodatni prihodki porabljeni za obrambo in varnost.
"Živimo v času vojne: vojne, ki nam jo vsiljuje Zahod," je iz malih zaslonov Ruse prepričeval televizijski voditelj Dmitrij Kiselev. Višanje stroškov je opravičil z besedami: "Moramo zmagati in brez vojnega proračuna to ni mogoče.
Mala podjetja že čutijo težave. V eni izmed pekarn še vedno diši po svežem kruhu, a njena prihodnost je negotova. Lastniki čutijo gospodarski upad in zvišanje davkov. Kot pripoveduje lastnica, so morali zvišati cene, ker so se povečali računi za komunalo, najemnina in davki.
Ivan stoji na hodniku stanovanjskega bloka v Lipecku. Toplo oblečen hvali Putinovo odločitev za vojno, a pri tem izpostavlja, da žal zaradi tega naraščajo cene. Celo Rusi, ki podpirajo vojno, torej čutijo ekonomske posledice štiriletnega prelivanja krvi. Ivana bolj kot dogajanje na fronti skrbijo puščajoča cev, pokvarjeno dvigalo in vedno bolj prazna denarnica. Rusi menijo, da je življenje vse težje. Vojna se preveša v peto leto, ljudje pa lahko le upajo na boljše čase.