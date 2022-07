Rusijo in Ukrajino od sporazuma za izvoz žita 'ločita dva koraka'

"Dva koraka nas ločita od sporazuma," je v pogovoru za španski časnik El Pais dejal ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. "Smo v zaključni fazi in zdaj je vse odvisno od Rusije," je po poročanju tujih tiskovnih agencij dodal Kuleba.

Ruske zahteve vključujejo pravico do preiskovanja ladij, da bi tako, po njihovih besedah, preprečili tihotapljenje orožja. To zahtevo je Kijev zavrnil. "Vedo, da bomo dobili prihodke s svetovnih trgov, če bomo začeli izvažati, to pa nas bo okrepilo," je dejal o interesih Rusije.