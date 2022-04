Rusinja naj bi v telefonskem pogovoru partnerju dovolila posiljevati Ukrajinke

Telefonski pogovor, ki so ga prestregle kijevske varnostne službe, je razkril del grozote, ki se v času vojne dogajajo na okupiranih območjih. V 30-sekundnem zvočnem posnetku, ki so ga objavili v torek, naj bi namreč Rusinja svojemu partnerju dovolila, da posiljuje ukrajinske ženske, poročajo tuji mediji . Avtentičnost posnetka sicer ni bila potrjena.

Varnostna služba je posnetek pogovora objavila po tem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozoril, da so ruske čete zagrešile že več sto posilstev, tudi nad otroki. Ukrajinske oblasti so ruske vojake obtožile tudi drugih brutalnih dejanj. Med drugim naj bi posilstva in umore žensk in otrok izvedli pred drugimi družinskimi člani žrtev. Moskva je sicer vse te obtožbe zanikala.

Na zvočnem posnetku je razbrati ženski in moški glas, ki se pogovarjata v ruščini. "Naredi to tam. Tam so Ukrajinke, posili jih. Vendar pa mi o tem ne povej ničesar," pravi ženska. Na vprašanje moškega, ali mu partnerica resnično dovoli, da posili domačinke, mu ženska poda pritrdilni odgovor in doda: "Pazi le, da uporabiš zaščito."

"Žene ruskih agresorjev svoje može pozivajo, naj posilijo Ukrajinke," je agencija zapisala na Telegramu ter priložila omenjeni posnetek. Dodali so, da posnetek ne prikazuje pomanjkanja etike in morale pri okupatorjih, temveč tudi pri njihovih sorodnikih.

Predsednica humanitarne organizacije La Strada-Ukrajina Katerina Čerepaka je dejala, da so na telefonske številke za nujne primere njene prejeli več telefonskih klicev. V njih so ruske vojake obtožili devetih primerov posilstva, ki so vključevala 12 žensk in deklet. Med domnevnimi žrtvami je tudi 11-letni deček, ki naj bi ga ruski vojaki posilili pred njegovo mamo. Ta je bila ob tem privezana na stol in prisiljena gledati to okrutno dejanje.

V javnost prihajajo tudi druge zgodbe

Ukrajinska parlamentarna komisarka za človekove pravice Ljudmila Denisova je dejala, da je bil deček napaden v Buči. Dejala je tudi, da je pet vojakov Putinove vojske posililo 14-letno dekle, ki je po dejanju zanosila. Kot je navedla, je ruska vojska ugrabila okoli 120.000 ukrajinskih otrok. Nekatere so posilili, druge pa pretihotapili v Rusijo, je dejala. Tu pa so tudi druge zgodbe, ki so ob umiku ruskih sil na vzhod Ukrajine priplavale na površje.