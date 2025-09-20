Svetli način
Ukrajina

Ruska bojna letala nad evropsko državo, Estonija zahteva aktivacijo 4. člena Nata

Tallin, 20. 09. 2025 07.40 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.P.
Komentarji
45

Estonija je po kršitvi zračnega prostora ruskih bojnih letal ostro obsodila ruski manever ter ga označila za izzivanje. Ob tem država zahteva posvetovanje z drugimi članicami Nata. Rusija sicer vdor v zračni prostor Estonije zanika.

Kot je sporočilo estonsko zunanje ministrstvo, so tri ruska bojna letala Mig-31 v petek brez dovoljenja vstopila v njihov zračni prostor ter nad Finskim zalivom ostala okoli 12 minut, preden so jih prestregla Natova letala in jih pospremila nazaj čez mejo.

Estonski obrambni minister Hanno Pevkur je za BBC dejal, da gre za dejanje brez primere: "V takšni situaciji edina prava stvar, da jih izrinemo iz estonskega zračnega prostora."

Rusko bojno letalo nad Baltskim morjem
Rusko bojno letalo nad Baltskim morjem FOTO: Profimedia

 

Estonski zunanji minister Margus Tsahkna je petkov vdor označil za "jasno provokacijo", ki ni prva. Kot je poudaril, je Rusija namreč estonski zračni prostor v letošnjem letu kršila že štirikrat. Dejal je, da ta resna kršitev zahteva "odločen odziv na politični in praktični ravni". Estonija zato zahteva aktivacijo 4. člena Nata ter posvetovanje z drugimi članicami zavezništva. 

To je že drugič v enem tednu, da je članica Nata zahtevala posvetovanja po 4. členu. Poljska je to storila, potem ko so ruski brezpilotni letalniki vstopili v njen zračni prostor.

K enotnemu in odločnemu odzivu na provokacijo je pozvala tudi estonska premierka Kristen Michal: "Bistveno je, da se posvetujemo z našimi zavezniki, da zagotovimo skupno zavedanje o situaciji in se dogovorimo o naših naslednjih skupnih korakih." Meni sicer, da tovrstni manevri kažejo, da vojna v Ukrajini ne poteka po načrtih Rusije: "Z njimi želijo odvrniti pozornost in pomoč od Ukrajine ter države Nata prisiliti v obrambo lastnih ozemelj."

Rusko bojno letalo nad Baltskim morjem
Rusko bojno letalo nad Baltskim morjem FOTO: Profimedia

 

Estonski veleposlanik v Združenih državah Kristjan Prikk je medtem poudaril, da morajo rusko dejanje vzeti resno, ter dodal, da Rusija že dlje časa "preizkuša Nato". "Rusija želi državam Nata sporočiti, naj se raje osredotočijo na kolektivno obrambo kot na podporo Ukrajini," je dodal.

'S stopnjevanjem groženj se bo stopnjeval tudi naš pritisk'

Odzval se je tudi tiskovni predstavnik Nata, ki je poudaril, da se je zavezništvo odzvalo nemudoma ter prestreglo ruske Mige. "To je še en primer nepremišljenega vedenja Rusije," je dodal.

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem dejal, da bo podrobnejše informacije o incidentu prejel kasneje: "Ni mi všeč, ko se zgodi kaj takega. To bi bile lahko velike težave."

Estonski veleposlanik v Združenem kraljestvu Sven Sakkov pa je poudaril, da morajo zaradi incidenta sprejeti "jasne in praktične korake" za povečanje zaščite zračnega prostora nad vzhodnim krilom Nata. "Če bi se morali sami soočiti s takšnimi incidenti, bi bili izjemno zaskrbljeni," je dejal.

Da gre za izjemno nevarno provokacijo, meni tudi visoka estonska evropska diplomatka Kaja Kallas, ki je v zapisu na spletu dejala, da bo Evropska unija še naprej podpirala države članice pri krepitvi njihove obrambe.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v svojem zapisu sporočila: "Na vsako provokacijo se bomo odzvali odločno, ob tem pa bomo vlagali v močnejši vzhodni bok. S stopnjevanjem groženj se bo stopnjeval tudi naš pritisk."

Rusija kršitev zanika

Rusija je medtem kršitev zanikala. Kot trdi njihovo obrambno ministrstvo, so bila letala na "rednem letu", ki je potekal "skladno z mednarodnimi predpisi o zračnem prostoru" ter da niso kršila meja drugih držav. Dodali so, da so bila njihova letala nad "nevtralnimi baltskimi vodami" ter od estonskega otoka Vaindloo oddaljena več kot tri kilometre.

Napetosti med vojaškim zavezništvom Natom in Rusijo so se v zadnjem tednu stopnjevale, potem ko sta že dve članici Nata – Poljska in Romunija – zaznali kršitev njihovega zračnega prostora s strani ruskih brezpilotnih letal. Nato se je v odgovoru zavezal, da bo vojaška sredstva, vključno z lovci, premaknil proti vzhodu ter tako okrepil obrambo držav.

V zgodnjih jutranjih urah sobote so bila zavezniška letala že nameščena in pripravljena za zaščito poljskega zračnega prostora. 

Rusija medtem nadaljuje napade v Ukrajini. Zjutraj so po skoraj celotni Ukrajini odjeknili alarmi pred zračnimi napadi.

rusija estonija bojna letala zračni prostor nato
KOMENTARJI (45)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DIKLOVE
20. 09. 2025 09.34
Na tem portalu je ze loto, da se obdrzi komentar.
ODGOVORI
0 0
MiliVanili65
20. 09. 2025 09.31
+2
In pajaci pridno pritiskajo " delete"😅
ODGOVORI
2 0
xxman.y
20. 09. 2025 09.31
-1
Ja sestrelijo naj te muzejske eksponate, pa bo mir namesto da jokajo vsak dan. Enako kot je Turčija storila leta 2017 nad Sirijo. In kaj je bilo? Nič, en kup pritoževanja s strani Rusije, potem pa rep med noge in domov.
ODGOVORI
2 3
Tvojamat420
20. 09. 2025 09.33
Ne otresaj tuki z dejstvi. Vznemiril bos rusofilw ki mislijo da je rusija nepremagljiva. V resnici jo pa zjebe en turk.
ODGOVORI
0 0
Tvojamat420
20. 09. 2025 09.29
-1
V mracnemu umu rusofila je NATO obenem impotenten cucek in obenem bav bav brez primere. Odvisno kaj je bolj prirocno za danasnjo propagando. Ko jim gre dobro je nato beden in z njim niao v konfliktu. ko jim gre slabo se pa bojujejo proti celemu natu ze 3 leta!!!! Spranci
ODGOVORI
1 2
Mean Cat
20. 09. 2025 09.29
+2
Opis slike👉Rusko bojno letalo nad Baltskim morjem .......nikjer ne vidim morja.....se manj Baltsko morje......eeeeee novinarji. Res nevem kdo vas placa za taksne zmazke?
ODGOVORI
3 1
Ici
20. 09. 2025 09.24
+9
Vojno hujskaštvo nima meja. Očitno nam vladajo ljudje, ki imajo spomin zgodovinski zlate ribice. Tako dolgo bodo drezali v Ruskega medveda, da mu bo zmanjkalo potrpljenja in potem "EU kiss goodby".
ODGOVORI
11 2
Rožle Patriot
20. 09. 2025 09.23
-9
.... Sovjeti že nekaj časa Iščejo .. POKA !!! POKA !!! ... Tako, da bodo potem imeli lahko veliki izgovor kdo je prvi začel vojno ... !!!! Stara, hinavska, komunistična fora !!!!
ODGOVORI
2 11
Petur
20. 09. 2025 09.21
+9
hujskači hočejo avanturo...potem pa hitro v luknje..
ODGOVORI
9 0
galeon
20. 09. 2025 09.21
+9
In takih kršitev je že leta polno iz obeh strani. In kaj? Enkrat se eni mal pritožijo, drugič drugi. Zganjate paniko. Dobro, da vas normalen narod ne jemlje resno.
ODGOVORI
10 1
PIKAPOLONICA1994
20. 09. 2025 09.19
+12
..vsak ima svojo zgodbo...EU politikanti in vojni hujskači pa vsak premik napihnejo...biznis je biznis...
ODGOVORI
13 1
Ninamedia
20. 09. 2025 09.17
-12
Putko upa da se NATO vmeša v Ukrajino in tja pošlje vojake. Tako bo vsaj lahko upravičil neuspehe v Ukrajini pred domačo publiko.
ODGOVORI
4 16
Lujzek Biber
20. 09. 2025 09.20
-5
Alkohol je hudič
ODGOVORI
2 7
Ninamedia
20. 09. 2025 09.20
+0
3 dnevna posebna operacija pa take fore
ODGOVORI
3 3
galeon
20. 09. 2025 09.21
+2
Blebetanje v prazno.
ODGOVORI
3 1
Rožle Patriot
20. 09. 2025 09.24
Točno to ... !!!
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
20. 09. 2025 09.16
+12
NATO že 3 leta vdira v ruski zračni prostor, bombardira rafinerije, letališča, civilne objekte... To je bil samo en mali opomin Natu, naj se ne igra. 12 min so bila ruska letala v zračnem prostoru Nata, pa noben Nato lovec ni upal blizu. Šele ko jim je zmanjkalo goriva in so se sami umaknili, so jih "pregnali Nato lovci".
ODGOVORI
19 7
Animal_Pump
20. 09. 2025 09.18
-11
Dej nehi nakladat že...dedek...pa kdo misliš, da verjame tem tvojim zgodbicam. Uživaj v penziji...pa nehi krult.
ODGOVORI
4 15
Tvojamat420
20. 09. 2025 09.21
-4
NATO vdira v ruski zracni prostor? Mucek ne sanjaj. Ukrajinci jih bombajo z 1% nase stare robe. Ko bo v ruski zracni prostor vstopil NATO bo sele pokalo.
ODGOVORI
2 6
xxman.y
20. 09. 2025 09.32
Če bi se nato res vmešal, kot ti nakladaš, bi se zadaj že borili za Moskvo, ne pa za Dombas...
ODGOVORI
0 0
Lujzek Biber
20. 09. 2025 09.16
+10
Dejte že mir
ODGOVORI
10 0
rCharles
20. 09. 2025 09.15
+9
hahahahaha kos papirja imenovan severnoatlantska pogodba
ODGOVORI
11 2
Arguss
20. 09. 2025 09.15
+7
Golob vas medtem pa žejne čez vodo pele.Delaj za jurja garaj .Mi ne bomo.Amen.
ODGOVORI
7 0
Kimberley Echo
20. 09. 2025 09.15
+11
Takšni "incidenti" so že desetletja pogosti in nič posebnega. V današnjem svetu pa se to potencira in dela velik halo po nepotrebnem. Brezveze je sploh razmišljati o tem kaj bi bilo, če bi bilo, pa ni.
ODGOVORI
11 0
Arguss
20. 09. 2025 09.12
+7
A vam ni jasno ,da von lajna EU ne more proti Rusom in Kitajcem nič.Enostavno nič.Amen.
ODGOVORI
15 8
_endrug
20. 09. 2025 09.14
-8
Ti pa tudi vsem reklamam verjameš.
ODGOVORI
4 12
Animal_Pump
20. 09. 2025 09.12
-8
“Ruskoti so spet popili preveč vodke, mislili da letijo v Soči, pristali pa nad Estonijo. Italjanski F-35 jim je pokazal smer:Oj Ruskoti, Moskva je a destra, ne pa tukaj v NATO zona! Mamma mia, vi ste čisto fuori strada! – Oni pa čez radio: ‘Spasibo, brat, vodke na zdravje...drugič, še PIZZO prineste!’
ODGOVORI
6 14
EU Dig. Cenzura
20. 09. 2025 09.12
+5
Zanimivo kaksni poskusi provociranja amerike in europe da bi zanetili vojno…
ODGOVORI
14 9
MiliVanili65
20. 09. 2025 09.11
+2
Vse bo ok,bo Janez za vse poskrbel. Anede?
ODGOVORI
3 1
