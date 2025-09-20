Ruska bojna letala nad evropsko državo, Estonija zahteva aktivacijo 4. člena Nata

Estonija je po kršitvi zračnega prostora ruskih bojnih letal ostro obsodila ruski manever ter ga označila za izzivanje. Ob tem država zahteva posvetovanje z drugimi članicami Nata. Rusija sicer vdor v zračni prostor Estonije zanika.

Kot je sporočilo estonsko zunanje ministrstvo, so tri ruska bojna letala Mig-31 v petek brez dovoljenja vstopila v njihov zračni prostor ter nad Finskim zalivom ostala okoli 12 minut, preden so jih prestregla Natova letala in jih pospremila nazaj čez mejo. Estonski obrambni minister Hanno Pevkur je za BBC dejal, da gre za dejanje brez primere: "V takšni situaciji edina prava stvar, da jih izrinemo iz estonskega zračnega prostora."

Rusko bojno letalo nad Baltskim morjem FOTO: Profimedia icon-expand

Estonski zunanji minister Margus Tsahkna je petkov vdor označil za "jasno provokacijo", ki ni prva. Kot je poudaril, je Rusija namreč estonski zračni prostor v letošnjem letu kršila že štirikrat. Dejal je, da ta resna kršitev zahteva "odločen odziv na politični in praktični ravni". Estonija zato zahteva aktivacijo 4. člena Nata ter posvetovanje z drugimi članicami zavezništva.

To je že drugič v enem tednu, da je članica Nata zahtevala posvetovanja po 4. členu. Poljska je to storila, potem ko so ruski brezpilotni letalniki vstopili v njen zračni prostor.

K enotnemu in odločnemu odzivu na provokacijo je pozvala tudi estonska premierka Kristen Michal: "Bistveno je, da se posvetujemo z našimi zavezniki, da zagotovimo skupno zavedanje o situaciji in se dogovorimo o naših naslednjih skupnih korakih." Meni sicer, da tovrstni manevri kažejo, da vojna v Ukrajini ne poteka po načrtih Rusije: "Z njimi želijo odvrniti pozornost in pomoč od Ukrajine ter države Nata prisiliti v obrambo lastnih ozemelj."

Estonski veleposlanik v Združenih državah Kristjan Prikk je medtem poudaril, da morajo rusko dejanje vzeti resno, ter dodal, da Rusija že dlje časa "preizkuša Nato". "Rusija želi državam Nata sporočiti, naj se raje osredotočijo na kolektivno obrambo kot na podporo Ukrajini," je dodal.

'S stopnjevanjem groženj se bo stopnjeval tudi naš pritisk'

Odzval se je tudi tiskovni predstavnik Nata, ki je poudaril, da se je zavezništvo odzvalo nemudoma ter prestreglo ruske Mige. "To je še en primer nepremišljenega vedenja Rusije," je dodal. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem dejal, da bo podrobnejše informacije o incidentu prejel kasneje: "Ni mi všeč, ko se zgodi kaj takega. To bi bile lahko velike težave." Estonski veleposlanik v Združenem kraljestvu Sven Sakkov pa je poudaril, da morajo zaradi incidenta sprejeti "jasne in praktične korake" za povečanje zaščite zračnega prostora nad vzhodnim krilom Nata. "Če bi se morali sami soočiti s takšnimi incidenti, bi bili izjemno zaskrbljeni," je dejal.

Da gre za izjemno nevarno provokacijo, meni tudi visoka estonska evropska diplomatka Kaja Kallas, ki je v zapisu na spletu dejala, da bo Evropska unija še naprej podpirala države članice pri krepitvi njihove obrambe. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v svojem zapisu sporočila: "Na vsako provokacijo se bomo odzvali odločno, ob tem pa bomo vlagali v močnejši vzhodni bok. S stopnjevanjem groženj se bo stopnjeval tudi naš pritisk."

Rusija kršitev zanika