Ruska duma bo odločala o priključitvi štirih ukrajinskih regij

Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek slovesno razglasil priključitev samooklicanih ljudskih republik Doneck in Lugansk ter regij Herson in Zaporožje Rusiji, nato pa je dumi v ratifikacijo predložil štiri sporazume o njihovem pristopu. Sporazumi predvidevajo, da bodo ta ozemlja vključena v Rusko federacijo kot nove regije v mejah, določenih na dan njihove ustanovitve in priključitve Rusiji.