Ruska duma podprla prekinitev pogodbe o jedrskem orožju

Spodnji dom ruskega parlamenta je glasoval o prekinitvi ruskega sodelovanja v pogodbi o jedrskem orožju Novi Start, kar je že v torek napovedal ruski predsednik Vladimir Putin. In na glasovanju so poslanci ruske dume njegov predlog podprli. Medtem se je kitajski visoki diplomat Vang Ji v Moskvi že sestal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, kasneje pa se bo sestal tudi s Putinom. Med približevanjem prve obletnice napada na Ukrajino se tam nadaljujejo hudi boji. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obsodil ruski napad na Herson, ki ni imel "nobenega vojaškega namena".

icon-expand Zasedanje Ruske dume FOTO: AP

Ruski predsednik Vladimir Putin je predlog začasne prekinitve sodelovanja v pogodbi Novi Start vložil sinoči po svojem govoru, poroča BBC. Prekinitev sodelovanja mora zdaj potrditi še zgornji dom ruskega parlamenta, svet federacije, ki se bo prav tako sestal danes. Novi Start je zadnja preostala pogodba o nadzoru jedrskega orožja med Rusijo in Ameriko, ki sta jo leta 2010 podpisala tedanja predsednika Barack Obama in Dmitrij Medvedjev, pred dvema letoma pa so jo obnovili. Pogodba je bila zasnovana za preprečitev jedrske vojne.

Spor zaradi pogodbe se je sicer začel že pretekli mesec, ko je Washington Moskvo obtožil, da s preprečitvijo inšpekcijskih dejavnosti na svojem ozemlju krši podpisani sporazum. Vang se bo v Moskvi sestal s Putinom Kitajski visoki diplomat Vang Ji se je v Moskvi sestal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom in ocenil, da se odnosi med državama po zaslugi predsednikov obeh držav razvijajo zelo dinamično. "Rusija in Kitajska ostajata zavezani multipolarnemu svetu brez hegemonov," je dejal Vang in dodal, da si bo še naprej prizadeval za krepitev in poglobitev odnosov med Moskvo in Pekingom. Pričakuje tudi, da bosta državi danes sklenili nove sporazume. Vang se je že sestal tudi s sekretarjem ruskega sveta za nacionalno varnost Nikolajem Patruševom, čez dan pa ga bo gostil tudi Putin. Osrednja tema obiska je vojna v Ukrajini.

icon-expand Vang Ji in Sergej Lavrov FOTO: AP

Obisk kitajskega visokega diplomata poteka tik pred prvo obletnico ruske invazije na Ukrajino. Ta bo tudi osrednja tema današnjega obiska, saj Vang med drugim načrtuje, da se bo seznanil s stališči Rusije do kitajske mirovne pobude za končanje vojne. Kitajska že od začetka vojne v Ukrajini zagovarja nevtralno stališče in se zavzema predvsem za iskanje diplomatskih političnih rešitev za končanje konflikta. V luči tega se je Peking nedavno zavezal, da bo v petek, na obletnico invazije, objavil predlog za iskanje politične rešitve za končanje vojne. Zahod je zaskrbljen predvsem zaradi morebitne kitajske vojaške podpore ruski ofenzivi v Ukrajini. Zelenski ostro obsodil ruski napad na Herson Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ostro obsodil rusko obstreljevanje mesta Herson na jugu Ukrajine, v katerem je bilo v torek ubitih najmanj šest ljudi, še vsaj 12 pa je bilo ranjenih. "Ta ruski napad ni imel nobenega vojaškega namena, tako kot tisoče podobnih napadov, ki so pravo sporočilo Rusije svetu," je dejal Zelenski in med drugim obsodil rusko obstreljevanje stanovanjskih sosesk, šol, lekarn, bolnišnic, avtobusnih postajališč in elektrarn.

Prepričan je, da bosta ukrajinska obveščevalna služba in vojska našli odgovorne za napade na Herson in druga ukrajinska mesta. "Napadalec bo postavljen na svoje mesto. S tem pa bomo dokazali pomen človečnosti, ustanovne listine Združenih narodov in pravice vsakega človeka, da živi svobodno in varno pred terorjem in agresijo," je poudaril. "Delamo tudi na tem, da bi v regijah Doneck in Lugansk odbili sovražnikove napade, ki jim kljub njihovim velikim izgubam ni videti konca," je še dodal. Medtem so šolam po vsej Ukrajini svetovali, naj pozneje ta teden delujejo na daljavo, zaradi bojazni, da bi lahko v času obletnice začetka vojne v Ukrajini prišlo do porasta ruskih napadov. Ukrajinski minister za izobraževanje je v izjavi, objavljeni na Telegramu, dejal, da je šolam priporočil prehod na učenje na daljavo do petka. Serhij Škarlet navaja tudi številke, ki pravijo, da je bilo v konfliktu poškodovanih več kot 3000 izobraževalnih ustanov, od tega jih je bilo 441 uničenih.

icon-expand Napad v Hersonu FOTO: Profimedia