Ruska invazija v najintenzivnejši fazi, prvič napadli mesto Zaporožje

Guverner vzhodne ukrajinske regije Lugansk Sergej Hajdaj je ob tem dejal, da je mesto Severodoneck pod udarom ruskih letal, raket, artilerije in minometov. Rusi želijo po njegovem prepričanju v tem mestu utrditi nadzor nad regijo in se pomakniti naprej v Ukrajino. "Razmere so zelo težke in žal se samo še slabšajo, " je dejal in v videoposnetku na Telegramu opisal " obsežno ofenzivo v vseh smereh". "Ruska vojska se je odločila, da bo popolnoma uničila mesto. Severodoneck preprosto brišejo z obličja zemlje, " je dodal.

Prvič napadli Zaporožje: umrla ena oseba, trije ranjeni

Velik del ruske ofenzive je sicer osredotočen na vzhodni del države, vendar ruske sile nadzorujejo tudi večji del regije Zaporožje, vključno z jedrsko elektrarno na južnem bregu reke Dneper.

Ukrajinske oblasti so po poročanju BBC-ja danes sporočile, da so ruske rakete zgodaj zjutraj zadele tudi mesto Zaporožje na jugu, pri čemer je ena oseba umrla, trije ljudje pa so bili ranjeni. Štiri izstrelke naj bi izstrelili nekaj po 5. uri po lokalnem času, eden je bil prestrežen. Lokalne oblasti so sporočile, da je bilo pri tem poškodovano nakupovalno središče in najmanj 62 hiš. Gre za prvi takšen napad na to mesto.

Ukrajinski uradniki opozarjajo tudi, da je Rusija tri taktične bataljone zbrala pri Vasilovki približno 50 km južno od Zaporožja, vendar še ni jasno, ali nameravajo izvesti ofenzivo na mesto.

Prijavljenih 20.000 domnevnih vojnih zločinov

Vodja ukrajinske vojaške obveščevalne službe Kirilo Budanov je dodal, da zaradi zamud pri dobavi Kijevu "katastrofalno primanjkuje težkega orožja". Toda pričakuje, da se bo do avgusta zgodil preobrat, je povedal za časopis Ukrajinska pravda.

Ukrajinske oblasti trdijo tudi, da je bilo v treh mesecih od začetka ruske invazije v Ukrajini prijavljenih 20.000 domnevnih vojnih zločinov. Samo policijski preiskovalci so zabeležili 13.500 takih primerov, je v torek dejal ukrajinski notranji minister Denis Monastirski. "Sodelujemo s tujimi tožilci, s preiskovalnimi skupinami in strokovnjaki, vendar večino dela opravijo ukrajinski policisti. Zbrani dokazi bodo posredovani mednarodnim organom," je dodal.

Dva visoka ruska uradnika sta sporočila, da je Moskva pripravljena na dolgotrajno vojno v Ukrajini, eden od njiju pa je dejal, da zaradi konflikta "ne hitijo z nobenimi roki".

Na Madžarskem zaradi vojne v Ukrajini razglasili izredne razmere

Madžarski premier Viktor Orban je v torek sporočil, da bodo v državi od polnoči veljale izredne razmere zaradi vojne v Ukrajini. "Svet je na robu gospodarske krize. Madžarska mora ostati zunaj te vojne in zaščititi finančno varnost družin," je zapisal na Facebooku. "To terja prostor za delovanje in takojšnje ukrepanje. Vlada, ki deluje v skladu z ustavo, zato razglaša izredne razmere od polnoči," je sporočil.