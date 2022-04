Ruska raketa Juriju v trenutku vzela trimesečno dojenčico, ženo in taščo

Jurij Glodan, pek iz Odese, je za kratek čas zapustil svoje stanovanje in družino, da bi skočil v trgovino, potem pa je zaslišal novice, da je v bližini eksplodiralo. Odhitel je domov in pred njegovimi očmi se je prikazala goreča stavba. Ko je stopil skozi vrata svojega stanovanja, je našel ženo Valerijo in njeno mamo, ki sta mrtvi obležali na tleh, potem ko je njihovo stavbo zadela ruska raketa. Truplo trimesečne dojenčice Kire so odkrili šele dan kasneje. Smrt treh generacij ene družine je zanetila jezo v Ukrajini, ki se že dva meseca sooča z vojnimi grozotami.

Predsednik Volodimir Zelenski je v svojem govoru vidno vznemirjen dejal: "Kako je ona ogrožala Rusijo? Videti je, da je ubijanje otrok nova ruska ideja." V tem napadu je bilo ubitih še pet civilistov. Jurij se je po tragediji, ki je njegovo življenje obrnila na glavo, vrnil v razdejano stanovanje, da bi s seboj odnesel vsaj kakšen spomin na življenje, ki ga je izgubil v vsega skupaj nekaj trenutkih ruske agresije. Našel je ostanke albumov, ženino zbirko na roke zapisanih sporočilc in koščke vozička, v katerem naj bi na sprehode skupaj vozila tragično umrlo dojenčico. "Če bi vse to pustil v stanovanju, bi še to postalo odpadek in pristalo v smeteh. Želim imeti vsaj kakšen spomin," je Jurij pretreseno povedal za BBC. Z Valerijo sta bila par devet let. "V vsem je našla srečo. Odesa je bila njeno najljubšo mesto, tu je opravljala službo v piarovstvu. Občudoval sem, kako spretno je besede prelivala na papir. Bila je izjemna mama, prijateljica in žena. Takšno osebo lahko srečaš le enkrat v življenju in to je božje darilo," je svojo zgodbo čustveno delil za BBC. Kira je bila rojena konec januarja, le mesec dni pred začetkom uničujoče vojne. Nekaj tednov po Kirinem rojstvu je Valerija na Instagramu objavila, da je njeno življenje še polnejše in srečnejše. "Ko se je rodila, sva bila neverjetno srečna. Ne morem dojeti, da sem izgubil tako hčerko kot ženo. Raketa je uničila ves moj svet. Zdaj žalujem za svojo družino, za našim mestom, za Ukrajino, za celotno civilizacijo. Upam, da bo naša zgodba pomagala ustaviti to vojno," obupano sklene Jurij.