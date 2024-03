Ruska termoelektrarna v plamenih, nad regijo sestrelili ukrajinske drone

Rusija je po navedbah Kijeva z droni napadla regiji Mikolajiv in Odesa. Guverner Odese Oleh Kiper je davi sporočil, da je bila v napadih poškodovana energetska infrastruktura, v delih mesta Odesa pa je prekinjena oskrba z električno energijo.

V ruski regiji Rostov je medtem po valu napadov ukrajinskih dronov izbruhnil požar v termoelektrarni Novočerkask, ki je ena največjih na jugozahodu Rusije.

Kot je na Telegramu sporočil tamkajšnji guverner Vasilij Golubev, so posledično izklopili dva bloka elektrarne. Pojasnil je še, da ni žrtev, da so požar že pogasili in da še preiskujejo, zakaj je zagorelo.