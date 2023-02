Ruska urednica opisala beg v Francijo: Še vedno se bojim za svoje življenje

Ruska urednica Marina Ovsjanikova je kmalu po začetku vojne v Ukrajini pritegnila svetovno pozornost. Na ruski televiziji Prvi kanal je namreč med večernimi poročili v studiu razprostrla transparent z napisom: "Stop vojni". A zaradi nasprotovanja invaziji in agresiji, ki jo je njena domovina izvajala v Ukrajini, je Rusija postala nevarna tudi zanjo. "Nisem odšla lahkega srca, a nisem imela druge izbire. Imela sem le dve možnosti – zapor ali beg," je dejala Ovsjanikova, ki je oktobra pobegnila iz države in zatočišče našla v Franciji.

Nekdanja urednica na ruski televiziji Prvi kanal Marina Ovsjanikova je iz Rusije uspela pobegniti oktobra lani. Državo je zapustila, saj ji zaradi njenega javnega protesta med prenosom večernih novic proti vojni v Ukrajini grozi 10 let zaporne kazni. Štiri mesece po tem, ko je uspela zapustiti državo, je za francoske medije povedala, da so ji pri pobegu pomagali novinarji brez meja s sedežem v Franciji. Pri tem so uporabili sedem različnih vozil, mejo pa je prešla ponoči v gozdu.

icon-expand Marina Ovsjanikova FOTO: Profimedia

"Orientirati smo se morali glede na zvezde. To je bil velik izziv," je Ovsjanikova povedala na tiskovni konferenci na sedežu RSF v Parizu. Skrivali so se pred policisti, ki so patruljirali ob meji, a naposled jim je le uspelo prečkati mejo. 44-letna mati dveh otrok je bila po izpustitvi iz zapora v hišnem priporu. Pred pobegom je morala tako prerezati elektronsko zapestnico. A kljub vsem nevarnostim, ki so ji pretile v domovini, urednica prizna, da Rusije ni zapustila z lahkim srcem. "Kljub vsemu je bila to moja država. Četudi so oblast prevzeli vojni zločinci. Vendar pa nisem imela druge izbire. Imela sem le dve možnosti – zapor ali pobeg," je dejala.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je že dan po javnem protestu na ruski televiziji Ovsjanikovi ponudil azil v Franciji. Rusinja tako zdaj s hčerko živi v različnih varnih hišah v Franciji. A čeprav je uspela zapustiti Rusijo, priznava, da se še vedno boji za svoje življenje. "Vsakič, ko pokličem prijatelje v Rusiji, mi rečejo: 'Kaj ti je ljubše: novičok (živčni strup), polonij (strup) ali prometna nesreča?'," je dejala. S tem se je sklicevala na različne metode usmrtitev, ki naj bi jih izvajali Rusi. Ob tem pa je spregovorila tudi o svojem težkem otroštvu. Njen družinski dom v Čečeniji je bil uničen v času prejšnje vojne. A prav te izkušnje iz preteklosti so jo motivirale, da se je v začetku invazije na Ukrajino odločila za javni protest proti vojni. "Bila sem sredi ruskega propagandnega mehurčka in iskala sem način, kako ta mehurček preluknjati," je povedala.

icon-expand Marina Ovsjanikova FOTO: Profimedia