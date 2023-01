Na vzhodu Ukrajine so v bližini Bahmuta in Avdijivke znova potekali hudi spopadi med rusko in ukrajinsko vojsko, so sporočili iz ukrajinskega generalštaba. V Kijevu so medtem opozorili, da ukrajinska vojska potrebuje več sto bojnih tankov za ponovno zavzetje zasedenih ozemelj.

Ukrajinski generalštab v Kijevu je zvečer sporočil, da so ukrajinske sile uspele odbiti ruske napade, vendar s hudimi izgubami. Da bi osvojila celotno regijo Doneck, je ruska vojska napadla "ne glede na lastne izgube", so zapisali. Medtem je ruska vojska poročala o okrepitvi spopadov v regiji Zaporožje. Po napredovanju ruskih enot v zadnjih dneh je bilo na ukrajinski strani opaziti prerazporejanje in združevanje enot, je poročala ruska tiskovna agencija Tass. "Vsak tank, ki se je sposoben boriti, bi moral biti danes na naši frontni črti," je na Telegramu zapisal vodja urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Andrij Jermak. Brez ukrajinske zmage, vrnitve na meje iz leta 1991 in kaznovanja Rusije ne bo niti stabilnega razvoja niti jasnega svetovnega reda, je dejal.

icon-expand Ruski napad na nerazkriti lokaciji. FOTO: AP

Ukrajina se že skoraj enajst mesecev brani pred rusko invazijo. Kijev je skoraj popolnoma odvisen od Zahoda, tako finančno kot z vidika oborožitve. Pred kratkim je Kijev s Češke prejel modernizirane tanke sovjetske izdelave. Velika Britanija, Poljska in Finska so Kijevu ponudile možnost dobave zahodnih bojnih tankov, vključno z nemškimi leopardi, vendar Nemčija že več tednov odlaša z odločitvijo o njihovi dobavi.

icon-expand Ruski tanki na neznani lokaciji FOTO: AP

A Nemčija je po besedah nemške zunanje ministrice Annalene Baerbock Poljsko pripravljena pooblastiti, da v Ukrajino pošlje tanke nemške izdelave leopard, če bo Varšava za to zaprosila. "Če nam postavijo to vprašanje, jim ne bomo stali na poti," je Baerbockova po poročanju Euronewsa dejala po francosko-nemškem srečanju v Parizu. Ob tem je nemška zunanja ministrica dejala, da se zavedajo, kako pomembni so ti tanki, ter da se tudi zato o tem pogovarjajo s svojimi partnerji. "Poskrbeti moramo, da bodo rešena življenja ljudi in osvobojeno ozemlje Ukrajine," je dodala.

icon-expand Annalena Baerbock FOTO: AP

To je prvi jasen signal iz Berlina glede tega spornega vprašanja. Baerbockova je slednje sporočila po tem, ko je poljski premier Mateusz Morawiecki v nedeljo dejal, da ne bodo "le pasivno gledali in čakali, da Ukrajina izkrvavi do smrti". Ob tem je poudaril, da je Poljska pripravljena sestaviti "manjšo koalicijo" ter tanke Ukrajini zagotoviti tudi brez podpore Berlina. Varšava je čakala zeleno luč Berlina, da lahko Kijevu zagotovi svoja nemška oklepna vozila. Besede zunanje ministrice je potrdil tudi vladni tiskovni predstavnik Steffen Hebestreit, ki pa je opozoril, da Nemčija do zdaj – ne od Poljske ne od kakšne druge države – še ni prejela nobene zahteve po tem, da avtorizira prevoz leopardov 2 v Ukrajino. "Za takšne prošnje obstajajo procedure. Do zdaj pa nismo prejeli še nobene prošnje," je dejal Hebestreit. Pojasnil je, da bi prošnje obravnavali s potrebno hitrostjo in pozornostjo.

EU Ukrajini odobrila novi paket vojaške pomoči EU je ratificirala nov paket vojaške pomoči Ukrajini v vrednosti 500 milijonov evrov. Odobren je bil skupaj z nadaljnjimi 45 milijoni za "nesmrtonosno opremo", poroča The Guardian. Medtem pa je ruski zunanji minister Sergej Lavrov med svojim obiskom v Južni Afriki (ki skupaj z Rusijo in Kitajsko sodeluje v skupnih vojaških vajah) dejal, da so bili z Ukrajino pripravljeni za zgodnje pogajanje, s katerim bi do konca marca rešili "konflikt". "Znano je, da so naši ameriški, britanski in evropski kolegi dejali Ukrajini, da je prezgodaj za to, da sprejme dogovor. In tako v Kijevu niso ponovno pregledali dogovora, ki je bil že skoraj sklenjen. V nedeljo Ukrajino obiskal nekdanji britanski premier V svojem večernem nagovoru je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da je glavni poudarek vojne prav vprašanje obrambe. Pojasnil je, da bo prav ta teden čas za sprejetje ustreznih odločitev in da so rešitve že pripravljene. "Te bodo pravične," je dejal. Omenil je tudi nedeljski obisk nekdanjega britanskega premierja Borisa Johnsona. Ob tem je dejal, da je bilo njegovo potovanje simbolično, saj je potekalo na dan enotnosti Ukrajine. Johnsonov obisk se je sicer zgodil kmalu po tem, ko je na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu prejel častno medaljo 'Državljana Kijeva'.

icon-expand Boris Johnson znova na obisku v Ukrajini FOTO: AP