Ruska vojska na fronto poslala oklepni vlak

Ruska vojska prisega na razmeroma dobre železniške povezave za transport bojne opreme do fronte. Tega se zavedajo tudi Ukrajinci in skupine saboterjev, ki poskušajo ohromiti oskrbovanje ruskih čet v Ukrajini. Rusija je tako kot odgovor na nevarnost znova aktivirala enega od oklepnih vlakov.

Kot poročajo ruski mediji, je vlak, ki nadzoruje zasedena območja v zaledju, oborožen s štirimi dvocevnimi protiletalskimi strojnicami ZU-23, ki so nameščene na dveh platformah. "Oklepni vlak je opremljen s protiletalskim orožjem, opremo za elektronsko bojevanje in drugimi sistemi. V kompoziciji so tudi vojašnica, štab z bolnišnico in skladišče. Gre za popolnoma avtonomno bojno enoto s širokim naborom nalog in bojnih zmogljivosti," so zapisali.

Oklepni vlaki so sicer igrali pomembno vlogo v vojnih spopadih konec 19. in v začetku 20. stoletja. So pa razmere na bojiščih včasih prisilile države, da so vedno znova oživljale njihovo uporabo. Med drugo svetovno vojno so jih, poleg Sovjetov, uporabljali Poljaki in Nemci. V 50-ih letih je na oklepne vlake med spopadi v Indokini prisegala francoska vojska. Vlaki so se na evropsko bojišče vrnili v devetdesetih letih. Uporniški Srbi so na Hrvaškem uporabljali improvizirani oklepni vlak "Krajina ekspres", ki se je izkazal za precej trpežnega. Med obleganjem Bihača leta 1994 ga je zadelo več protitankovskih projektilov, vendar je utrpel le manjšo škodo. Srbi so ga med operacijo Nevihta uničili v strahu, da ne bi padel v hrvaške roke. Tudi Hrvaška vojska je imela svoj oklepni vlak, ki so ga naredili v Splitu.

Sovjetska zveza je oklepne vlake znova aktivirala v 70. letih prejšnjega stoletja za patruljiranje območij na ruskem Daljnem vzhodu v času sovjetsko-kitajskega spora. V tistem času so proizvedli pet novih enot. Proti koncu hladne vojne sta tako Sovjetska zveza kot ZDA razmišljali o železniških platformah za izstreljevanje medcelinskih balističnih raket, vendar so ti načrti ob zmanjšanju napetosti padli v vodo.