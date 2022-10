'Ruske enote so bile prerazporejene v vreče za trupla ali v ujetništvo'

To je bil pogled, ki je dočakal novinarje BBC-ja na obisku v vzhodni Ukrajini, v mestu Liman. Kljub temu, da je mesto včasih štelo 20.000 prebivalcev, zdaj izgleda pusto in prazno, tisti, ki pa tam še živijo, si ne upajo ven. Še psi in mačke so pobegnili s cest. Peščica civilistov, ki so jih srečali na ulicah pravijo, da vojne še ni konec, na obrazih pa se jim pozna pretresenost in strah, nemoč ter bridek spomin na vse izgubljene.

Edini val življenja je konvoj ukrajinskih vojakov, ki so jezdili visoko na oklepnih transporterjih, mahali in vzklikali, ko so se odpravili iz mesta, po cesti, obdani z borovim gozdom. Rjoveli so mimo dokazov o človeški ceni poraza Rusije.