Ruske enote ubile dirigenta, ker je zavrnil sodelovanje na koncertu v Hersonu

Tako ukrajinski kot mednarodni umetniki so zadevo hitro obsodil, poroča The Guardian. "Zgodovina Rusije, ki je proti umetnikom uvedla politiko 'naredi ali umri', ni nič novega. Ima stoletno zgodovino," je povedala finsko-ukrajinska dirigentka Dalia Stasevska , ki naj bi prejšnji mesec vodila koncerte Last Night of the Proms v londonskem Albert Hallu, ki je bil sicer odpovedan zaradi kraljičine smrti.

Na koncertu 1. oktobra naj bi nastopil komorni orkester Gileya, katerega glavni dirigent bi moral biti Jurij Kerpatenko , a je "kategorično zavrnil sodelovanje z okupatorji", piše v izjavi. Kerpatenko, ki je bil tudi glavni dirigent hersonovega glasbeno-dramskega gledališča Mikole Kuliša, je vse do maja na svoji strani na Facebooku objavljal kljubovalna sporočila. Regionalno tožilstvo v Hersonu v Ukrajini je "na podlagi kršitev zakonov in običajev vojne, povezanih z namernim umorom" sprožilo uradno preiskavo. Družinski člani zunaj Hersona so stik z dirigentom izgubili septembra, so sporočili.

"Ruskih kolegi so preveč tiho," je dejala. "Ali bi bil to čas, da se ruski glasbeniki, zlasti tisti, ki živijo in delajo v tujini, končno opogumijo in zavzamejo stališče proti dejanjem ruskega režima v Ukrajini?" Pred dvema tednoma je Stasevska iz svojega doma na Finskem v Lvov pripeljala tovornjak s humanitarnimi potrebščinami, ko je prišla dirigirat orkestru INSO-Lviv na koncertu ukrajinske sodobne glasbe.

"Vemo, da ruski režim lovi aktiviste, novinarje, umetnike, voditelje skupnosti in vse, ki so se pripravljeni upreti okupaciji," pa je dejala Victoria Amelina, nagrajena ukrajinska pisateljica, ki je postala preiskovalka vojnih zločinov.

"A kljub temu, da poznamo trenutni vzorec in zgodovino, se ne moremo in, kar je še pomembneje, ne smemo navaditi tega, da poslušamo o brutalnih umorih bistrih, nadarjenih, pogumnih ljudi, katerih edina napaka je bila, da so Ukrajinci." Potegnila je vzporednico med Kerpatenkom in Mikolom Kulišem, ukrajinskim dramatikom, po katerem se imenuje gledališče, v katerem je dirigent deloval. "Kuliš je bil ustreljen 3. novembra 1937 skupaj z 289 drugimi ukrajinskimi pisatelji, umetniki in intelektualci. Jurija Kerpatenka so oktobra 2022 ustrelili v njegovem domu v Hersonu," je dejala.

Dejanja Rusov so "čisti genocid"

Dejanja Rusov so "čisti genocid", je medtem dejal dirigent Semjon Bičkov iz Pariza, kjer je nastopal kot glasbeni direktor Češke filharmonije. V Sankt Peterburgu rojeni dirigent je Rusijo zapustil kot mladenič v 70. letih prejšnjega stoletja. "Tragična ironija tega je govorjenje o superiornosti ruske kulture, njenem humanizmu," je dejal. "Umorili so nekoga, ki je v življenje ljudi dejansko prinašal lepoto. Boleče je. Krogle ne razlikujejo med ljudmi. To, da je bil ta človek dirigent, me ni spravilo v slabše počutje, samo potrdilo je čisto zlo, ki se je dogajalo, še preden so prve bombe padle na Ukrajino," je še dejal.