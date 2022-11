Ruske rakete zadele porodnišnico v Zaporožju, umrl novorojenček

Ukrajinske oblasti so sporočile, da so otrokovo mamo in zdravnika po raketnem napadu rešili izpod ruševin uničene bolnišnice v mestu Vilnjansk. Na spletu se je pojavil tudi videoposnetek reševalcev, ki iz uničene stavbe rešijo moškega.

Nov ruski napad je tokrat terjal življenje novorojenčka. Rakete so namreč priletele na območje porodnišnice na jugu regije Zaporožje, v katerem je bila uničena dvonadstropna stavba porodnišnice. Reševalci so na spletu sporočili, da so bili v času napada v stavbi zdravnik, porodnica in novorojenček, poročajo tuji mediji.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obsodil nov ruski napad na jug Zaporožja. "Teroristična država še naprej napada civiliste in civilne objekte," je dejal ter s temi besedami opisal Rusijo. "Sovražnik se je znova odločil, da bo s terorjem in ubijanjem skušal doseči tisto, česar mu ni uspelo doseči že devet mesecev in mu tudi ne bo uspelo. Bo pa odgovarjal za vse zlo, ki ga je prinesel v našo državo," je zagotovil.

"Rusija svoje napade usmerja proti civilnemu prebivalstvu in cilja na civilno infrastrukturo, vključno z bolnišnicami, zdravstvenimi ustanovami in šolami," piše v dokumentu, ki ga je pripravila raziskovalna služba Evropskega parlamenta. Če bodo dokument na glasovanju sprejeli kot resolucijo, bi bilo to imenovanje v veliki meri simbolična obsodba dejanj Rusije v Ukrajini in zunaj nje. Ameriška vlada se je sicer doslej upirala označevanju Rusije ter ob tem navajala morebitne nenamerne posledice v njenem pravnem sistemu.

V Združenih državah Amerike obstaja poseben pravni instrument, ki s to označbo označuje države, ki so "večkrat zagotovile podporo mednarodnim terorističnim dejanjem". Trenutno so na njem Kuba, Iran, Severna Koreja in Sirija. Vključitev na seznam pa pomeni omejitev tuje pomoči, prepoved izvoza obrambe takšnim vladam ter nadzor nad izvozom tehnologije s potencialno vojaško uporabo in finančne omejitve. Ob tem pa vpliva tudi na suvereno imuniteto države na ameriških sodiščih.

Tudi Kanada ima podoben instrument, ki obsoja "države podpornike terorizma". Evropski parlament ima sicer omejen vpliv na zunanjo politiko, ki ostaja pod nadzorom 27 držav članic, zato tudi v primeru sprejetja predloga ne bi prišlo do hudih ali hitrih pravnih posledic.

Ukrajinske varnostne sile izvedle racijo na zgodovinski samostan

V torek so ukrajinske varnostne sile v posebni operaciji izvedle racijo na zgodovinski samostan v Kijevu. Prepričane so bile namreč, da ruski agenti mesto uporabljajo za načrtovanje sabotaž, obveščevalno dejavnost ter shranjevanje orožja.

Samostan Kijevsko-Pečerska lavra sega v 11. stoletje in je sedež ukrajinske pravoslavne cerkve (UOC). Samostan, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine, je bil sicer le ena od številnih pravoslavnih cerkva, ki so jih ukrajinske službe po prejemu pritožb, da tamkajšnji duhovniki poveličujejo Rusijo ter da bi lahko bile cerkve v navezi s Kremljem, preiskale. Kazensko preiskavo so sprožili pretekli teden, ko se je pojavil videoposnetek petja proruske propagandne pesmi, ki opeva prebijanje "matere Rusije".