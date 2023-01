Ruske rakete znova stresle ukrajinska tla in sejale smrt

V napadu je umrla vsaj ena oseba, starejša ženska, še tri osebe pa so ranjene. "Tri žrtve so utrpele lažje poškodbe. Na žalost je bila ubita starejša ženska," je dejal Siniehubov.

Kot poročajo mediji, je ruska raketa, ki je v središču Harkova, drugega največjega mesta v Ukrajini, zadela stanovanjsko stavbo, popolnoma uničila celotno nadstropje. Vodja vojaške uprave Harkov Oleh Siniehubov je na Telegramu povedal, da je stavbo v mestnem okrožju Kijev zadela raketa dolgega dosega S-300 iz sovjetskih časov. Stavba je bila delno uničena, prebivalci pa so bili evakuirani, je dejal in dodal, da na terenu potekajo reševalne akcije.

Je odločitev ZDA in članic Nata, da Ukrajini zagotovijo tanke, pretrgala še zadnje možnosti za pogovore med Rusijo in Ukrajino. Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov je namreč dejal, da je za Moskvo sodelovanje v kakršnih koli pogovorih s Kijevom zdaj "nesmiselno". Washington je ob tem obtožil, da uporablja Ukrajino kot "poligon" za svoje orožje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je zaradi novega napada države zaveznice znova pozval k hitrejši dobavi in novim vrstam orožja. "Razmere so zelo težke" je dejal v večernem videonagovoru. "Rusija želi, da se vojna zavleče in izčrpa naše sile. Zato moramo okrepiti naše orožje. Pospešiti moramo dogodke, pospešiti oskrbo in Ukrajini odpreti nove možnosti orožja," je dodal.

Novi zračni napadi pa so tla zatresli tudi v Hersonu, kjer so sicer razmere od novembrskega umika ruskih sil precej bolj mirne. Kljub temu so v tokratnem napadu umrle tri osebe, še šest pa naj bi jih bilo ranjenih, med njimi tudi dve medicinski sestri.

Ukrajina je prejela spodbudo prejšnji teden, ko je Nemčija sporočila, da bo v Kijev poslala 14 svojih tankov Leopard 2, obenem pa dovolila drugim državam, ki imajo leoparde, vključno z Norveško, da jih dobavijo.

Poleg Leopardov naj bi Ukrajina prejela tudi težke oklepnike. ZDA jim bo namenila 31 tankov abrams, Združeno kraljestvo pa je obljubilo 14 tankov challenger.

Generalni sekretar Nata je Južno Korejo pozval, naj okrepi vojaško podporo Ukrajini

Jens Stoltenberg, generalni sekretar zveze Nato, se je v govoru v Seulu zahvalil Južni Koreji za pomoč Ukrajini, a ob tem dejal, da bi jim morali na pomoč priskočiti tudi z orožjem. "Republiko Korejo pozivam, naj nadaljuje in okrepi vojaško podporo. Na koncu dneva bo to odločitev, ki jo morate sprejeti," je dejal. Ob tem je dodal, da je več zaveznikov Nata s politiko, da v države v konfliktu nikoli ne izvažajo orožja, to zdaj spremenilo.

Tudi Nemčija, Švedska in Norveška so imele podobne politike, a so jih spremenile, je poudaril. "Če nočemo, da zmagata avtokracija in tiranija, potem potrebujejo orožje, to je realnost," je dejal.

Izrecno pa je poudaril tudi, kako pomembno je, da Rusija v tej vojni ne zmaga. "Ne le za Ukrajince, temveč tudi zato, da bi se izognili pošiljanju napačnega sporočila avtoritarnim voditeljem, da lahko s silo dobijo, kar hočejo," je povedal.