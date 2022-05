ISW: Ukrajina zelo verjetno dobila bitko za Harkov

Generalštab ukrajinske vojske je sporočil, da Rusija umika svoje enote iz okolice Harkova s ciljem doseči popoln nadzor nad doneško, lugansko in hersonsko regijo ter zagotoviti stabilnost kopenskega koridorja s Krimom.

Zelenski je v petek v svojem večernem nagovoru državljanom sporočil, da nadaljujejo osvobajanje na območju Harkova. "Do danes smo osvobodili 1015 krajev, šest v zadnjih 24 urah," je dejal. Ameriški ISW pa je v svoji oceni po poročanju BBC zapisal, da so ukrajinske sile Rusiji preprečile, da bi obkolila drugo največje ukrajinsko mesto Harkov in Moskva se je očitno zdaj temu odpovedala.