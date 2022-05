Ruske sile napredujejo na vzhodu, Severodoneck ostal brez vode in elektrike

Ukrajinske branilce je označil za heroje, ki so v najtežjih razmerah na bojiščih. "Rusi na nas streljajo z vsem, kar imajo na voljo. In kljub temu se fantje držijo v tem delu regije Lugansk, dokler vojska naše države ne dobi potrebnega orožja za upor sovražniku ."

Guverner regije Lugansk Sergij Gaidaj je po poročanju BBC-ja povedal, da je celotna kritična infrastruktura Severodonetska povsem uničena, 60 odstotkov stanovanjskih stavb pa naj bi bilo neobnovljivih. Situacijo je opisal kot zelo zahtevno. V mestu ni plina, vode ali elektrike. Edine komunikacijske linije, ki jih trenutno imajo ukrajinske oblasti z mestom, so s humanitarnim centrom v Severodonetsku in bolnišnico prek Muskovega Starlinksa.

Ukrajinci so podkrepili svojo napoved ruskega napada na Slovjansk s podatki o premikih ruske bojne opreme. Prav tako naj bi Rusi obnovili železniški most, prek katerega pospešeno krepijo svoje dobavne verige do fronte. Prav tako naj bi se po novem v Izjumu nahajala eskadrilja najnaprednejših ruskih bojnih helikopterjev ka-52.

Zelenski obiskal vojake v Harkovu in se jim zahvalil za požrtvovalnost

Spomnimo. Ruske sile so v preteklih tednih postopoma ožile obroč okoli Severodonecka, kjer branilcem mesta grozi, da bodo v celoti obdani. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljskem večernem nagovoru sporočil, da je tam poškodovanih 90 odstotkov vseh hiš, in da obstreljevanje mesta poteka neprekinjeno. "Zavzetje Severodonecka je osnovna naloga okupacijskega kontingenta," je še dejal Zelenski in dodal, da delajo vse, kar je možno, da bi odbili to ofenzivo.

A kot je prepričan, je Rusija že izgubila. "Ne le bitke za Harkov, Kijev in severno Ukrajino, ampak tudi svojo lastno prihodnost in kakršne koli kulturne vezi s svobodnim svetom. Vsi so pogoreli," je dodal.