Ruske sile napredujejo proti Slavjansku, boji v Lisičansku

Ukrajinske sile se še naprej borijo, da bi zaustavile rusko ofenzivo v mestu Lisičansk, zadnjem oporišču Kijeva v vzhodni regiji Lugansk, je sporočilo ukrajinsko vojaško poveljstvo. Hkrati je opozorilo, da ruske enote stopnjujejo pritisk tudi na območju Slavjanska v sosednji regiji Doneck. Napredovanje ruskih sil, oklepnih vozil in artilerije v smeri Slavjanska je potrdil guverner Donecka.

Po besedah Pavla Kirilenka naj bi se ruske sile približevale ukrajinskim obrambnim linijam, da bi za bombardiranje mesta poleg vojaških letal in raket lahko uporabile tudi svojo artilerijo. "Rusi ne spreminjajo svoje taktike. Videli smo že, kaj se je zgodilo v Mariupolju in Severodonecku, zato se v Slavjansku pripravljamo na vse možne scenarije," je dodal. Ruske enote so osvojile več vasi na desnem bregu reke. Od Slavjanska jih sicer s severne smeri loči še okrog 20 kilometrov.

icon-expand Rusko obstreljevanje ukrajinskih položajev na vzhodni fronti. FOTO: AP

Ruske sile so po zasedbi Severodonecka in eliminaciji 'zolotskega žepa' južno od Lisičanska vstopile v zadnje večje mesto v luganski regiji, ki je še pod nadzorom kijevskih oblasti. Boji potekajo v jugovzhodnem delu Lisičanska. Medtem ruske enote nadaljujejo z napredovanjem proti severu in severozahodu, saj želijo mesto na desnem bregu reke Donec obkoliti. Kot trdijo, naj bi z zasedbo krajev, ki ležijo ob cesti Lisičansk–Bahmut, slednjega odrezali od glavnih oskrbovalnih poti. Lega Lisičanska, ki stoji na visokem bregu reke Donec nasproti Severodonecka, je sicer bolj ugodna za branilce. Ukrajinske sile so medtem izvršile protinapad na južni fronti iz smeri Vuhledarja in osvojile nekaj vasi. Boji se nadaljujejo tudi južno od Krivega Roga in zahodno od Hersona, kjer ukrajinska vojska že dalj časa poskuša doseči preboj. Rusija je poleg okrepljene ofenzive v vzhodnih regijah izstrelila tudi številne rakete na več ukrajinskih regij, in sicer Lvov, Mikolajiv, Žitomir, Černigiv in Hmelnicki.

icon-expand Ukrajinski vojaki v Bahmutu, ki se mu ruske sile približujejo z vzhoda. FOTO: AP

Raketni napad je bil izveden tudi v regiji Odesa na jugu Ukrajine, ki je terjal šest žrtev, je sporočilo južno poveljstvo ukrajinske vojske. Pri tem so dodali, da trenutno še ni jasno, ali so tamkajšnje oblasti poročale o številu ranjenih ali mrtvih."Napad na stanovanjsko območje civilnega naselja je uničil več stanovanjskih in gospodarskih poslopij na približno 500 kvadratnih metrih," je dodalo poveljstvo. Gasilci medtem še vedno bijejo bitko s požarom. Prav tako so ruske rakete v nedeljo zadele stanovanjsko hišo in otroški vrtec v Kijevu. V napadu je umrla ena oseba, šest pa jih je bilo ranjenih, so sporočile mestne oblasti.

Nekatere raketne napade je potrdilo tudi rusko obrambno ministrstvo, pri čemer je tiskovni predstavnik ministrstva Igor Konašenkov povedal, da so bili tarča napadov centri za vojaško usposabljanje v regijah Černigiv, Žitomir in Lvov. "Zaradi tega napada so motorizirani 65. in 66. pehotni brigadi ter 46. zračna brigada ukrajinskih oboroženih sil popolnoma izgubile svoje bojne zmogljivosti," je še dodal Konašenkov. V luči ruskih napadov je ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba na Twitterju pozval vrh G7, ki v teh dneh zaseda na Bavarskem, k sprejemu dodatnih sankcij proti Rusiji in k pomoči Ukrajini, zlasti pri dobavi težkega orožja.