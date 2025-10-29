Ruske sile obstreljevale otroško bolnišnico: ranjenih devet oseb

V ruskem napadu na otroško bolnišnico v mestu Herson na jugu Ukrajine je bilo ranjenih najmanj devet oseb, med njimi štirje otroci in trije zdravstveni delavci, so sporočili iz Kijeva. V sosednji regiji Odesa pa je zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo brez elektrike 27.000 gospodinjstev, poročajo tuje tiskovne agencije. Ukrajinske varnostne službe so medtem pridržale nekdanjega vojaškega inštruktorja iz nenavedene evropske države, ki je osumljen vohunjenja za Rusijo.

Ukrajinski varuh človekovih pravic Dmitro Lubinec je na družbenih omrežjih sporočil, da so ruske sile obstreljevale otroško bolnišnico v Hersonu, pri čemer je bilo ranjenih devet ljudi, poslopje bolnišnice pa je utrpelo škodo. "To je še en vojni zločin Ruske federacije, ki namerno napada civilne cilje in s tem očitno krši mednarodno humanitarno pravo," je poudaril Lubinec. Sporočilu je priložil video posnetek, na katerem je videti poslopje z razbitimi okni in poškodovano fasado ter dele medicinske opreme sredi ruševin. Odkar so ukrajinske sile pol leta po ruskih zasedbi novembra 2022 osvobodile Herson, ki leži na frontni črti, je mesto skoraj vsak dan tarča ruskega obstreljevanja z raketami in droni. Med invazijo je sicer Rusija obstreljevala že več bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanov v Ukrajini, čeprav trdi, da napada samo vojaške cilje.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia



Ruski napad na Ukrajino icon-picture-layer-2 1 / 3

V regiji Odesa na jugu Ukrajine je bila medtem v ruskih napadih poškodovana energetska infrastruktura, zaradi česar je bilo danes zjutraj brez elektrike 27.000 gospodinjstev, je sporočilo energetsko podjetje DTEK. Dodalo je, da je škoda velika in da bodo popravila trajala dlje časa. Ukrajinska vojska je danes sporočila, da je minulo noč sestrelila 93 ruskih dronov od skupno 126, kolikor jih je Moskva poslala nad Ukrajino.

Ruske sile naj bi zavzele še eno vas

Tudi Kijev je minulo noč nadaljeval napade z droni v Rusiji. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so jih sestrelili najmanj sto, od tega 46 nad regijo Brjansk. Guverner ruske regije Belgorod Vjačeslav Gladkov pa je danes sporočil, da je bil v napadu z ukrajinskim dronom v obmejnem kraju Šebekino ubit najmanj en človek, trije pa so bili ranjeni. Še trije so bili poškodovani v drugem napadu, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, ki navaja rusko tiskovno agencijo Tass. Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da so ruske sile v regiji Dnipropetrovsk zavzele še eno vas.

Nekdanji vojaški inštruktor osumljen vohunjenja za Rusijo

Ukrajina je sporočila, da so varnostne službe pridržale nekdanjega vojaškega inštruktorja iz nenavedene evropske države, osumljenega vohunjenja za Rusijo. Ukrajinska varnostna služba SBU je v izjavi za javnost zapisala, da je osumljenec, o katerem podrobnosti ni posredovala, Moskvi predal informacije o pripadnikih tujih vojsk, ki izobražujejo ukrajinske vojake, in o koordinatah centrov, v katerih potekajo usposabljanja.

Ruska Zvezna varnostna služba FSB naj bi osumljencu podala navodila, kako naj izdela eksploziv, in mu dovedla pištolo in strelivo. SBU trdi, da je bil osumljenec pridržan na naslovu njegovega prebivališča v Kijevu. Osumljenec naj bi v Ukrajino prispel v začetku leta 2024 in začel z Moskvo sodelovati nekaj mesecev po tem. Grozi mu do 12 let zapora. Tako Moskva kot Kijev sta že večkrat poročala o pridržanju posameznikov, za katere trdita, da pomagajo nasprotni strani. Pridržanja tujih državljanov so še vedno redka.

V veljavi posodobljeni trgovinski dogovor med EU in Ukrajino

V veljavo je stopil posodobljeni trgovinski dogovor med Evropsko unijo in Ukrajino, ki prinaša dodatno liberalizacijo trgovine med stranema, pri čemer pa upošteva občutljivost nekaterih kmetijskih sektorjev EU. Članice na vzhodu medtem vztrajajo pri enostranskih omejitvah uvoza žita in drugih kmetijskih proizvodov iz Ukrajine. Junija sklenjeni posodobljeni sporazum o trgovini med EU in Ukrajino je zasnovan okoli treh ključnih stebrov - okrepljenih trgovinskih tokov, enakih konkurenčnih pogojev in zaščitnih mehanizmov. Kot so zapisali na Evropski komisiji, revidirani sporazum vzpostavlja ravnovesje med podporo trgovini Ukrajine z EU ob upoštevanju občutljivosti nekaterih kmetijskih sektorjev in deležnikov EU. Pogoji za dostop ukrajinskih izdelkov do trga bodo različni. Za najbolj občutljive izdelke, kot so sladkor, perutnina, jajca, pšenica, koruza in med, so v primerjavi s prvotnim sporazumom, ki je bil podpisan leta 2014, predvideli le skromna povečanja, za druge izdelke pa so uvedli izboljšave v korist obeh strani. Pri določenih izdelkih sta se strani dogovorili za popolno liberalizacijo, so zapisali v Bruslju.

Denar za oboroževanje FOTO: Shutterstock icon-expand