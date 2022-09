Ruske sile se umikajo, Ukrajina osvobaja ključna mesta

Ukrajinske sile so v soboto vstopile v mesto Izjum, kar predstavlja veliko vojaško zmago. Morda je to kar nova faza vojne v Ukrajini, ko se morajo ruske enote truditi, da obdržijo prej zavzeto ozemlje. Medtem ko Ukrajina osvobaja vse več ukrajinskih mest, Rusija enote pošilja v druge dele okupiranega ozemlja. Vodja regionalne vojaške uprave regije Lugansk Serhij Haidai je medtem nakazal, da je nova tarča protiofenzive postalo mesto Lisičansk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem sporočil, da so ukrajinske sile v Harkovu osvobodile več kot 30 naselij.

Le pet dni po tem, ko so ukrajinske sile začele svojo novo protiofenzivo v regiji Harkov, so bile ruske enote prisiljene zapustiti pomembno strateško mesto Izjum na vzhodu Ukrajine. "Rusi so pobegnili in za seboj pustili orožje in strelivo. Središče mesta je prosto," je po poročanju CNN v soboto popoldne dejal tiskovni predstavnik Bohunove brigade kopenskih sil Ukrajine. Da gre za najbolj ambiciozne kopenske napade Ukrajincev, odkar je Rusija 24. februarja začela svojo obsežno invazijo na Ukrajino, so še zapisali. Velik napredek ukrajinskih sil je vključeval neprestane napade na poveljniška mesta, skladišča streliva in rezerve goriva daleč za frontnimi črtami.

Sobotno hitro napredovanje pa se ni zaključilo z zavzetjem Izjuma. Ukrajina je namreč očitno odprla novo fronto proti ruski obrambi na meji med regijama Doneck in Lugansk. Vodja regionalne vojaške uprave Luganske regije Serhij Haidai je nakazal, da je mesto Lisičansk nova tarča protiofenzive. To mesto na vzhodu Ukrajine je julija po več tednih intenzivnih spopadov padlo pod ruski nadzor. Medtem na splet prihajajo tudi posnetki, ki naj bi nakazovali, da se ukrajinske enote približujejo Severodonetsku. Haidai je dejal, da "okupatorji, vključno s kolaboranti in vojsko, v naglici bežijo". Da to dokazujejo videoposnetki in fotografije domačinov, je dejal, a dodal, da dokazov iz varnostnih razlogov ne more deliti. CNN sicer ni mogel preveriti njegovih trditev, a poroča, da so se na vsaj enem mejnem prehodu z Rusijo pojavile kolone vozil. Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je medtem dejal, da so ukrajinski zavezniki osupli nad nedavnimi uspehi ukrajinske vojske. Ob koncu srečanja ukrajinske obrambne kontaktne skupine v letalskem oporišču Ramstein v Nemčiji je Reznikov dejal, da so ukrajinski "partnerji pozitivno presenečeni nad dinamiko dejavnosti naših čet" na jugu in vzhodu države.

icon-expand Volodimir Zelenski FOTO: AP

Moskva je sicer na vzhodu Ukrajine skušala okrepiti svoje bojne enote. Videoposnetki, ki jih je v petek posnel ruski vojaški novinar Jevgenij Poddubni, prikazujejo prihod ruskih helikopterjev v regijo in vsaj enega, ki raztovarja oklepno vozilo. A očitno okrepitve niso pomagale, saj so ukrajinske sile znova zavzele tako Izjum kot Kupjansk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da so v pokrajini Harkov na vzhodu države zasedli več kot 30 naselij ter da se boji nadaljujejo v v regiji Doneck in na jugu. "Naša vojska, obveščevalne enote in varnostne službe dejavno delujejo na več operativnih področjih. To počnejo uspešno," je dejal v svojem tradicionalnem večernem videonagovoru. 'Začeli smo evakuacijo' Izjum, ki leži blizu meje med regijama Harkov in Doneck, je bil pod rusko okupacijo več kot pet mesecev in je postal pomembno središče invazijske vojske. Rusija je Izjum uporabljala kot izhodiščno mesto za napade proti jugu v regijo Doneck, mesto Kupiansk pa kot železniško vozlišče za oskrbo svojih sil. Na Telegramu je bilo objavljenih več videoposnetkov ukrajinskih vojakov, ki stojijo ob tabli Izjum na vhodu v mesto. En kos posnetka je domnevno posnela izvidniška enota ukrajinske 25. padalske brigade. Kijev je sporočil, da so njegove sile prekinile tudi glavno rusko oskrbovalno linijo, ki je tekla skozi Harkov, ter da se zdaj premikajo naprej proti vzhodu. Tudi oblasti v Izjumu, ki jih podpira Rusija, so bile v soboto prisiljene priznati umik. Vodja proruske mestne uprave Vladislav Sokolov je po poročanju ruske državne tiskovne agencije RIA dejal, da so razmere v Izjumu "zelo težke". Ruska državna tiskovna agencija TASS pa je pozneje navajala Sokolova, ki je dejal: "Začeli smo evakuacijo, sicer počasi, a kolikor je mogoče. Vodimo jih na ozemlje Ruske federacije." Kirill Imašev, vojaški dopisnik ruskega kanala Telegram Readovka, je dejal, da so ruske sile zapustile Kupiansk in se umaknile čez reko Oskil, da bi se "združile". Trdil je tudi, da so prebivalci mesta "v naglici zapustili svoje domove, ker so se bali maščevanja Kijeva".