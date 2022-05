Ruskega veleposlanika na Poljskem polili z rdečo barvo

"Oboževalci neonacizma so spet pokazali svoj obraz," je dejala in ponovila stališče ruskih oblasti, da se borijo proti neonacistom v Ukrajini. Prav tako je poudarila, da se Rusi ne smejo pustiti ustrahovati, in dodala, da mora biti za prebivalce Evrope grozno, ko vidijo v ogledalu svoje lastne odseve.

"V Varšavi se je med polaganjem venca na pokopališču sovjetskih vojakov zgodil napad na ruskega veleposlanika na Poljskem in ruske diplomate, ki so ga spremljali," je na Telegramu sporočila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova .

Slike, ki so jih objavile ruske tiskovne agencije, kažejo Sergeja Andrejeva in več drugih ljudi, ki imajo po oblačilih in obrazih polito rdečo barvo. Obkroženi so s protestniki, med katerimi imajo nekateri v rokah ukrajinske zastave.

Poljska je sicer od začetka ruske invazije 24. februarja sprejela več sto tisoč beguncev iz sosednje Ukrajine. Danes pa v Moskvi poteka proslava dneva zmage v spomin na zmago nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni.